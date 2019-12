La 14 ianuarie, meci de retragere pentru Laurenţiu Toma

După ce înaintea startului sezonului 2019-2020 şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională, Laurenţiu Toma, fostul căpitan al formaţiilor Handbal Club Municipal Constanţa şi Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa va avea parte şi de un meci de retragere. Anul viitor, la 14 ianuarie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, se va disputa o interesantă confruntare între foştii coechiperi, care au scris istorie pe plan naţional şi european pentru oraşul de la ţărmul mării.

„Visul meu se împlineşte, HCM SE REUNEŞTE! Vă invit la meciul meu de retragere, la 14 ianuarie 2020, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Constanța. HCM vs HCDS. Este cel mai bun prilej de a reuni echipa HCM, echipă cu care am câştigat nenumărate trofee şi am făcut istorie! Vă doresc tuturor un Crăciun de poveste!”, a fost mesajul postat de Laurenţiu Toma pe pagina personală de Facebook.

„A venit vremea să se retragă și Buricea și Toma. Este clar că absențele lor au contat la începutul campionatului, când am avut acel start mai slab. Dar George a revenit, pentru că era nevoie de el. Și mă bucur că a făcut-o într-un moment greu al echipei, deși s-a expus unui mare risc. Echipa merge bine de atunci și el va continua. Toma a trecut în spatele cortinei, alături de mine, ne ocupăm acum împreună de partea administrativă. Pe 14 ianuarie va fi meciul lui de retragere și sunt convins că lumea va veni la Sala Sporturilor să guste un spectacol inedit, un meci între HCD și HCM”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, preşedintele Ionuţ Rudi Stănescu.