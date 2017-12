La 15 ani, duce o luptă crâncenă cu „maladia cea neagră“

O copilă de doar 15 ani, Adriana Proca, a primit un diagnostic crunt: leucemie limfoblastică acută. Adriana se află internată de câteva săptămâni la Spitalul Medical Park din Istanbul, unde a început deja tratamentul cu citostatice. Între timp, adolescenta şi-a pierdut şi frumoasa podoabă capilară, însă acest aspect nu o deranjează. Ştie că viaţa ei, salvarea ei sunt mai presus de orice, dar oamenii nu se sfiesc să îi comunice pe Facebook că a rămas la fel de frumoasă. ”Nu mi-am imaginat vreodată că o să ajung în această situaţie şi o să fiu diagnosticată vreodată cu aşa ceva. Părinţii mei erau pur şi simplu distruşi, nu puteau să îmi zică de această boală şi eu am rămas şocată când am aflat. Credeam că am o simplă anemie, după care am aflat că am leucemie. Toate visele mele, bucuriile mele, planurile mele de viitor s-au spulberat în acea clipă. Nu ştiam ce să fac, ce să simt, eram pur şi simplu împietrită. Credeam că nu o să mai fie cale de întoarcere pentru mine, dar speranţa mi-a înviat când nişte oameni minunaţi, pe care îi pot numi, fără să greşesc, îngerii mei păzitori, mi-au întins mâna când aveam cea mai mare nevoie; în primul rând, oferindu-mi o cantitate uriaşă de afecţiune, după care şi donaţii pentru tratamentul meu”, este mesajul încărcat de emoţii pe care l-a trimis Adriana Asociației “Salvează o inimă”. În această perioadă ea efectuează şedinţe dure de chimioterapie la Spitalul Medical Park din Istanbul.

„MALADIA NEAGRĂ“

„Maladia cea neagră”, aşa cum îi spune fetiţa, a devenit o piatră de încercare pentru familia cu 4 copii, în contextul în care tratamentul Adrianei costă mult peste posibilităţi părinţilor. Este nevoie 127.000 de dolari pentru ca fata să aibă o şansă reală la viaţă. Chiar dacă iniţial suma părea foarte greu de strâns, imposibilul a devenit peste noapte posibil. În decurs de câteva zile, zeci de mii de oameni au donat din puţinul pe care îl au, iar speranţele copilei parcă au renăscut: s-au strâns deja 40.000 de euro în conturile Asociaţiei “Salvează o inimă”, la care se adaugă alţi 31.000 de euro în conturile Fundaţiei “Sfântul Gheorghe” din Republica Moldova. ”(...) Mă trezesc citind mesajele lor şi mă culc făcând acelaşi lucru, iar lacrimile de fericire îmi inundă ochii. Nu o să uit niciodată ce faceţi pentru mine, pentru familia mea”, spune fata.

SĂ AJUTĂM!

Cine vrea să contribuie la salvarea Adrianei Proca poate dona prin transmiterea unui simplu SMS la 8832, cu textul “ADRIANA”. Costă doar 2 euro şi ar fi un frumos mărţişor pentru o fată care îşi doreşte doar să trăiască. Donaţiile mai pot fi făcute şi pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/adriana-proca/ (cu ajutorul unui card bancar sau prin Paypal), prin transfer bancar, în conturile Asociaţiei “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont în euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari), sau prin redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit datorat de companii.