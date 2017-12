La 19 ani, prins circulând cu 214 kilometri la oră pe autostradă

09:53:41 / 06 Noiembrie 2017

mda

copiii astia sunt inconstienti!!! si nimeni nu face nimic sa impiedice atatea nenorociri, in conditiile in care, zilnic, suntem bombardati cu stiri despre acidente, accidente si iar accidente...de ce nu se mareste varsta la care iti poti lua pemis de conducere??? de ce nu se maresc drastic sanctiunile pentru cei care conduc bauti sau drogati???? de ce nu se iau masuri de preventie, in momentul in care fenomenele de acest fel iau amploare??? umplem spitalele cu victime, ingreunam sistemul sanitar cu cheltuieli pentru victimile accidentelor, pentru ca niste "smecheri" au chef sa se distreze sau sa epateze pe retelele de socializare, iar ei se aleg cu o amenda sau condamnare cu suspendare, iar statul plateste din buzunarul nostru pentru grozaviile lor.......pacat ca cei din guvern nu analizeaza!!!