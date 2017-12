La 47 de ani, “Păianjenul” a adunat peste 30 de ani de închisoare

Un recidivist este din nou cercetat de poliţişti, după ce a spart un chioşc. Potrivit ofiţerilor de la Secţia 2, Cornel Rada, de 47 de ani, din Slatina, cunoscut sub porecla “Păianjenul”, de la tatuajul pe care îl are pe cap, se poate lăuda cu un cazier impresionant: a spart, de-a lungul timpului, zeci de locuinţe şi de societăţi comerciale din judeţul Constanţa, iar judecătorii l-au condamnat la peste 30 de ani de închisoare. El a fost eliberat de fiecare dată mai devreme pentru bună purtare. La fel s-a întîmplat şi în luna septembrie a acestui an, cînd bărbatul a ieşit din închisoare, deşi mai avea de executat peste 400 de zile. Odată ajuns în libertate, Cornel Rada s-a reîntors la vechile obiceiuri, iar marţi noaptea, el a spart geamul unui chioşc situat în zona Cireşica şi a furat 57 de cartoane cu ţigări, de diferite mărci, pe care le-a înghesuit într-o geantă de voiaj. Spre ghinionul său, “Păianjenul” a fost surprins de o patrulă de poliţie în momentul în care se pregătea să iasă din magazin. În timpul audierilor, bărbatul a susţinut că are două pasiuni: furtul şi tatuajele. De altfel, el s-a lăudat în faţa poliţiştilor cu două cele două tatuaje pe care şi le-a făcut în timpul ultimei condamnări, o lacrimă şi o insectă. Cît despre faptul că a început să fure din nou, Cornel Rada a susţinut că avea nevoie de bani. Ieri, recidivistul a fost prezentat procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa care au hotărît să fie cercetat în libertate pentru furt calificat.