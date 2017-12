La a doua sa prezentare de modă, Mazăre a îmbrăcat ţinuta unui general Wermacht

„Mamaia Milano Night”, o manifestare de excepţie ajunsă la cea de-a doua ediţie, a fost, pentru numeroşii constănţeni şi turişti care s-au aflat, sîmbătă seară, în piaţeta Cazinoului din staţiunea Mamaia, un regal al modei de talie mondială. În cadrul unui show extraordinar, publicul a avut posibilitatea să vadă pe podium - un pod ridicat peste apa din bazinul fîntînii din piaţeta Cazinoului, simbol al legăturii dintre Mamaia şi Milano, creaţiile a doi designeri italieni recunoscuţi - Federico Sangalli şi Angelo Marani - şi una dintre cele mai spectaculoase colecţii army, semnată de creatoarea de modă Marcela Cuzic. Publicului estival i s-au pregătit de către organizatori, X-ALTER EVENT şi Primăria Municipiului Constanţa, şi alte momente speciale, muzele dansului şi muzicii fiind invitatele de seamă ale evenimentului „Mamaia Milano Night”. Printre cei prezenţi la manifestare s-au numărat reprezentantul New Faces Milano, Claudio Solzi, şi asistenta designerului Angelo Marani, Daniela Galoni.

Colecţiile stiliştilor italieni Federico Sangalli şi Angelo Marani au emanat senzualitate şi rafinament. Prima prezentare de modă a adus la „Mamaia Milano Night” creaţiile lui Angelo Marani, cărora li se aplică patru atribute fundamentale: senzualitate, lux, culoare şi emoţie. În elaborarea preţioaselor ţinute, Angelo Marani şi-a manifestat preferinţele cromatice pentru combinaţiile alb-negru, negru-argintiu, precum şi pentru nuanţele de verde. Linia vestimentară couture-a-porter a lui Federico Sangalli s-a axat pe ţinute preţioase, din materiale fluide, sub semnul eleganţei atemporale, create special pentru femei independente şi rafinate. Broderiile albe şi roşul aprins au constituit punctele de rezistenţă ale colecţiei Federico Sangalli.

Colecţie army cu mesaj de pace

Surpriza evenimentului „Mamaia Milano Night” a fost prezenţa primarului Constanţei, Radu Mazăre, alături de fiul său, Radu Mazăre Junior, pe podiumul de prezentare. Siguri pe sine, Radu Mazăre şi fiul său, Răducu, au defilat în faţa publicului îmbrăcaţi în uniforme ale armatei germane din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, comandate din Germania, identice cu cele pe care le purtau ofiţerii şi ordonanţele în perioada respectivă. Este cea de-a doua prezentare de modă la care primarul Constanţei a participat în calitate de model, la prima apariţie pe podium, care a vut loc la Bucureşti, Mazăre îmbrăcînd un costum James Bond. Revenind la uniforma germană pe care a purtat-o sîmbătă seară, Mazăre a declarat: „Îmi place acest costum. Ideea mi-a venit după ce am văzut filmul Operaţiunea Valkyrie, în care un colonel din armata germană dorea să scape ţara de un dictator nebun! Este uniformă de general de Wehrmacht, verde, de infanterist. Nu are legătură cu SS-ul şi, după cum vedeţi, nici nu sînt însemne naziste pe uniformă. Este doar Crucea de fier, o decoraţie recunoscută de statul german şi în acest moment”. De altfel, în jurul acestor uniforme autentice, piese de rezistenţă ale ultimei prezentări ale serii, cunoscutul designer Marcela Cuzic şi-a construit, în stilul binecunoscut, întreaga colecţie army, încercînd să aducă o notă de optimism şi feminitate uniformei militare. „M-am străduit să fiu eu însămi. Acesta e stilul Marcela Cuzic. Vreau să se reţină un singur lucru din această colecţie, că eu sînt pacifistă. Ideea acestei colecţii army a venit dintr-o dorinţă de a arăta că se poate şi altfel. Dintr-o uniformă militară cu care se merge la război poţi să faci şi ceva frumos, cu mult roz, multă culoare şi flori”, a explicat creatoarea de modă Marcela Cuzic. La fel ca şi filmul, colecţia de modă semnată de cunoscutul designer are la bază un mesaj artistic şi transmite, în ciuda diverselor interpretări, un mesaj de pace. La finalul prezentării, Mazăre s-a fotografiat, în piaţeta Cazinoului, cu turiştii care i-au solicitat acest lucru.

Balet contemporan şi arii celebre

Printre manechinele care au urcat pe podium - majoritatea din Constanţa -, s-a aflat şi frumoasa mulatră Laurette. Deosebit de expresiv şi original, ca de fiecare dată, Horia Brenciu a fost într-o formă de zile mari şi sîmbătă seară, în calitate de amfitrion al evenimentului, alături de frumoasa sa coprezentatoare Roua Constantin. Brenciu a deschis „Milano Mamaia Fashion Night” într-un mod inedit, în paşi de dans şi cu cîntec, acompaniat de orchestra sa. De asemenea, Horia Brenciu a cîntat în duet cu invitatele sale, Lora de la Wassabi şi Andreea Miclici.

Un moment de excepţie pe scena de la „Mamaia Milano Night” l-a constituit prezenţa tenorului Bogdan Bradu, care a interpretat celebra arie „Nessun dorma” din opera „Turandot”, de Puccini. Tenorul român care l-a cunoscut personal pe Luciano Pavarotti şi care a luat lecţii de la maestrul regretatului tenor, Arrigo Pola, a format, împreună cu Horia Brenciu şi cu trompetistul HB Orchestra, Horaţiu Boşca, un trio de senzaţie, interpretînd arii celebre, dar şi piese cunoscute din repertoriul internaţional. Nu doar momentele muzicale Brenciu-Bradu-Boşca au extaziat publicul, ci şi explozivul moment de balet contemporan susţinut de trupa Mistery Diamond, care a anticipat cel mai aşteptat moment al serii, defilarea pe podium a primarului Constanţei şi a fiului său, în ipostaza de modele pentru colecţia semnată Marcela Cuzic.