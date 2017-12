00:13:36 / 29 August 2014

Drastic

Amenda de 200 de lei e prea mica . Ar trebuii sa fie cel putin dublu si cine nu are bani sa plateasca sa fie pus sa faca munca in folosul comunitatii: curatenia parcurilor, a spitalelor , etc . Si cine nu e de acord direct la zdup . Fara pedepse drastice si aplicarea lor imediata nu o sa fie niciodata ordine in Ro.