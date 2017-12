La Arsa se cară apa cu găleata

Satul Arsa sau Pârlita, după cum îi spun localnicii, pare un nume predestinat pentru familiile care locuiesc aici, deoarece, la 20 de ani de la Revoluţie, în secolul XXI şi într-o ţară integrată în Uniunea Europeană, apa reprezintă încă un lux. Zeci de familii din Arsa, localitate care aparţine de comuna Albeşti, se plâng că trăiesc ca în evul mediu, deoarece sunt nevoiţi să care apa necesară traiului de zi cu zi de la kilometri depărtare, fiindcă instalaţiile pentru apă potabilă au devenit simple elemente de decor. Sătenii spun că această situaţie este cauzată de faptul că pompa care deserveşte localitatea nu asigură debitul de apă necesar. Locuitorii din Arsa, mulţi dintre ei bătrâni, mai spun că, la 35 de grade Celsius, sunt nevoiţi să se descurce fără apă potabilă, pentru că Primăria Albeşti nu achiziţionează un utilaj mai performant. „Am 80 de ani şi-mi este foarte greu fără apă. Pentru a-mi asigura apa necesară de băut sunt nevoit să o car de la mare distanţă, dar nici acest lucru nu-l mai pot face pentru că sunt prea bătrân. În jumătate din sat apa de la robinete curge doar două - trei ore pe zi, dar şi atunci vine cu rugină”, a spus Nicolae Grecu. Sătenii precizează că vinovaţi de această situaţie sunt primarul democrat liberal, Gheorghe Moldovan, dar şi responsabilul desemnat de Primărie să aibă în grijă instalaţiile de apă, Dorel Jechir. Oamenii spun că Jechir îşi bate joc de ei şi că, dacă îndrăznesc să-i amintească de problemă, îi înjură şi îi ameninţă. Mai mult, sătenii spun că bătaia de joc este fără margini, deoarece Primăria încasează bani, deşi ei nu beneficiază de apă. „Dacă dai drumul la robinet vine doar aer pe conductă, dar contorul se învârte, iar noi suntem nevoiţi să plătim bani pentru ceva ce nu am folosit”, a spus Ana Şerban. La rândul său, Gabriela Stamate, mamă a doi copii, a spus că este nevoită să cumpere apă de la magazin să le dea copiilor. „Eu sunt tânără şi încă mai pot să car apa cu bidoanele, dar sunt şi pensionari care sunt imobilizaţi la pat cărora nu are cine să le care apa. Pe ei cine îi ajută?”, a spus Stamate. Unul din cei acuzaţi că i-a „uitat” este primarul Gheorghe Moldovan, despre care spun că nu vrea să-i mai bage în seamă de când l-au votat la alegerile din 2008. „Pe noi ne lasă să murim de sete, iar el, în condiţii de criză a iniţiat un proiect de hotărâre, care va fi introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local, prin intermediul căruia doreşte să le majoreze cu 30% veniturile funcţionarilor publici numiţi în funcţie de execuţie şi de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Păi este corect acest lucru, când Guvernul condus de partidul său a spus că aşa ceva este ilegal? Primarul se lăfăie în bani, iar jumătate din satul Arsa moare de sete. De ce? Pentru că primarul şi responsabilul cu apa în Arsa îşi bat joc de oameni”, a spus Adriana Toma. Femeia a mai spus, mai în glumă, mai în serios, că singura salvare a oamenilor este Dumnezeu, pentru că doar atunci când plouă au şi ei apă şi de băut, şi pentru grădină. Şi, pentru ca bătaia de joc să fie şi mai mare, pe când jurnaliştii discutau cu oamenii nemulţumiţi, şi-a făcut apariţia şi angajatul Primăriei responsabil cu apa, care, iritat că cetăţenii îşi spun nemulţumirile, şi-a dat jos pantalonii şi le-a arătat sătenilor, fără subterfugii, cam unde îl doare de problemele lor. În finalul discuţiei cu cei din Arsa, am încercat să stăm de vorbă şi cu primarul Gheorghe Moldovan, care ne-a spus că nu poate să vorbească, pentru că are treabă la... Bucureşti.