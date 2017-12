La Asirom, despăgubiri... din fotoliu!

În materialul publicat în numărul din 4 februarie al cotidianului “Telegraf”, am relatat experienţa trăită de Gabriel Ionescu, din Constanţa, cu societatea de asigurare Asirom, care refuză să-l despăgubească în totalitate, fiind încadrat la culpă comună, deşi nu a avut nicio vină în producerea incidentului auto în care a fost implicat, persoana vinovată recunoscându-şi greşeala. Revenim, acum, cu punctul de vedere al societăţii Asirom privind modul de soluţionare a dosarului de daună. Potrivit conducerii Asirom, culpa comună s-a stabilit conform Protocolului de colaborare semnat între toate companiile de asigurare, privind Constatarea Amiabilă de Accident, Capitolul V, anexa nr. 1, cazul 6.1 şi a formularului Constatare Amiabilă de Accident, în care Gabriel Ionescu a bifat căsuţa „virând la stânga”, iar Andreea Cecilia Vintilă a bifat căsuţa „virând la dreapta”, cât şi în baza schiţei întocmite de către cele două părţi, din care rezultă că traiectoriile autovehiculelor implicate nu ar fi trebuit să se întâlnească niciodată. „S-a avut în vedere şi precizarea din Norma privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule Ordinul 20/2009, art. 28, alin. 1 şi alin. 2 care arată: (1) „în situaţia în care persoana prejudiciată a contribuit din culpă la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă - culpa comună. În astfel de situaţii, întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă” respectiv (2) ”în situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului””, spun reprezentanţii Asirom. La rândul său, Gabriel Ionescu susţine că motivaţia asiguratorului nu are alt scop decât să reducă cuantumul despăgubirii ce trebuie s-o plătească. “Au profitat de faptul că individa a bifat greşit în fomularul de constatare amiablă şi au dat un verdict de soluţionare a cazurilor după bunul plac. Pe de altă parte, mi se pare absurd să dea un răspuns doar după acest formular în condiţiile în care pe acesta se specifică clar că „datele însemnate nu constituie o recunoaştere a responsabilităţii, ci un cumul de elemente şi fapte care vor ajuta în soluţionarea rapidă a cererii”. Au demonstrat, încă o dată, că repezentanţii Asirom îşi dau cu părerea doar din fotoliul de la birou. Dacă ar fi fost aşa cum au declarat ei că s-a produs accidentul, aş fi avut doar o zgârietură de-a lungul maşinii, dar nu a fost aşa, individa m-a izbit frontal”, a spus Ionescu. Se pare că pe Ionescu îl va putea salva doar instanţa, iar până atunci, omul va trebui, evident, să achite contravaloarea cheltuielilor cu reparaţia maşinii.

