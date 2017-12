La autostrada Soarelui se lucrează de peste trei decenii!

Autostrada Bucureşti - Constanţa reprezintă unul dintre cele mai îndelungate proiecte de autostradă din istorie, iar anul 2011 nu va aduce finalizarea obiectivului, din cauza aceloraşi probleme, care, de la începutul anilor \'80, împiedică darea în folosinţă, de la vestigii istorice la studii de fezabilitate prost realizate, neînţelegeri cu constructorii şi lipsa finanţării. Proiectul autostrăzii, început în anii \'80, şi întrerupt în diferite etape, apoi continuat, a avut diverse date de dare în folosinţă, 2006, apoi 2007, 2008, iar ultimul termen era 2011. Din păcate, nici în acest an nu se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Constanţa deşi ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, dădea asigurări în 2010 ca se va putea circula până la Constanţa pe autostradă, din mai 2011. Dacă problemele au început cu lipsa unei finanţări clare, în perioada 2006 - 2007 a fost rezolvată problema prin implicarea instituţiilor financiare internaţionale (Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), care au finanţat parţial proiectul. Apoi a apărut problema studiilor de fezabilitate, fără de care proiectul nu putea începe. Cât de bine au fost făcute studiile arată întârzierile înregistrate, în calea autostrăzii \"răsărind\" fie vestigii istorice, fie zone cu specii protejate. Dacă vestigiile sau lipsa finanţării au fost până la urmă depăşite, exproprierile au fost noua problemă, mai ales că firmele de avocatură plătite cu milioane de euro de Ministerul Transporturilor şi autorităţile locale nu s-au coordonat, în pofida numeroaselor întâlniri între autorităţile locale şi reprezentanţii MTI, astfel încât constructorii nu au primit amplasamentele pentru a realiza lucrările. În plus, vestigiile şi schimbarea traseelor au dus la creşterea preţurilor iniţiale stabilite prin contract, iar constructorii au cerut mai mulţi bani. Tronsonul Cernavodă - Medgidia, care ar fi trebuit să fie dat în folosinţă în vara acestui an va mai aştepta, deoarece constructorul, Colas, susţine că a primit amplasamentul din partea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România în iulie 2010, cu un an mai târziu decât scria în contract. Colas lucrează la doar 5 dintre cei 20 de kilometri ai tronsonului, în prezent, şi pentru că, susţine compania franceză, \"CNADNR nu a dat răspuns la solicitarea Colas referitoare la propunerile tehnice şi financiare ale noului plan trasat după descoperirile arheologice din 2009\". Neînţelegerile cu Colas au fost anunţate de ministrul Anca Boagiu, care susţine că francezii cer circa opt milioane de euro pentru a finaliza lucrările, nu au prezentat proiectul tehnic la timp, pe lângă întârzierile în construcţie, iar asta ar putea duce la rezilierea contractului. Ministrul a oferit şi o soluţie, rute ocolitoare pentru tronsonul respectiv. Asta înseamnă că cei care vor dori să meargă la Mare, vor suporta, pe lângă aglomeraţia din oraşul Cernavodă, după ce Podul peste Dunăre a fost închis pentru reparaţii, şi un traseu care va ocoli tronsonul Constanţa - Cernavodă. Dacă contractul va fi reziliat, atunci autostrada nu va putea fi inaugurată la cheie nici măcar în 2012, termenul anunţat de autorităţi. Chiar dacă nu s-a finalizat încă tronsonul Cernavodă - Constanţa şi centura Constanţa, promisiunile curg. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a anunţat deja că va face în acest an licitaţii pentru studii de pre-fezabilitate şi fezabilitate în vederea demarării, încă din acest an, a licitaţiei pentru construcţia unui tronson de autostradă de 33 kilometri care să lege Constanţa de Vama Veche. Când se va termina tronsonul nu se ştie, mai ales dacă în calea noului proiect vor apărea noi vestigii istorice sau arii protejate.