L-a băgat la puşcărie şi s-a măritat cu el în penitenciar

A fost acuzat de iubita sa că a tâlhărit-o, a ajuns la puşcărie, dar înainte de a fi condamnat, fata i-a acceptat cererea în căsătorie şi... s-a măritat cu el în timp ce se afla în penitenciar. Este povestea lui Robert-Teodor Decu, de 23 de ani, din Constanţa. Potrivit procurorilor, în primăvara anului trecut, tânărul a fost reclamat la Secţia 3 Poliţie de iubita lui, Flavia-Veronica Vasile, de 19 ani, în prezent Decu, că ar fi jefuit-o în noaptea de 24 spre 25 martie 2012, la intersecţia străzilor Crinului cu Măceşului, din Constanţa. În plângerea formulată, tânăra susţinea că a fost atacată de Decu care i-a luat telefonul mobil şi ceasul. După ce a scăpat din mâinile iubitului-tâlhar, tânăra şi-a sunat tatăl, care este poliţist de frontieră, şi i-a spus ce a păţit. „I-am zis fiicei mele că trebuie să-l denunţe pe tâlhar. Nu ştiam cine este, ulterior am aflat că este prietenul ei. După ce mi-a spus că a fost jefuită, am însoţit-o la poliţie, unde am stat în altă încăpere, în vreme ce ea a scris singură declaraţia. Nu i-am dictat ce trebuie să zică la poliţie”, a declarat, ieri, tatăl victimei în faţa magistraţilor Curţii de Apel Constanţa, unde s-a judecat recursul lui Decu împotriva sentinţei de condamnare. Avocatul lui Decu a contrazis afirmaţiile poliţistului de frontieră. „Flavia Decu a depus o plângere nereală pentru a-l speria pe iubitul ei, cu care se certase. Tânăra a venit în faţa judecătorilor şi şi-a schimbat declaraţia. Ea a susţinut că tatăl ei a forţat-o să-l reclame şi că nimic din ceea ce a scris în reclamaţie nu este adevărat”, a pledat avocatul.

ACUZAŢII RETRASE Schimbarea cu 180 de grade a declaraţiei tinerei nu a rămas fără urmări. Procurorii s-au autosesizat şi au început urmărirea penală faţă de Flavia-Veronica Vasile pentru mărturie mincinoasă. Dosarul întocmit pe numele ei nu a mai ajuns în instanţă, tânăra scăpând doar cu o amendă administrativă.

NUNTĂ DUPĂ GRATII După ce a tâlhărit-o pe fiica poliţistului, Decu a dispărut fiind găsit şi reţinut după patru luni, în iulie 2012. Cercetările efectuate au scos la iveală că, în perioada în care era căutat, mai exact pe 7 mai, Decu a mai comis o tâlhărie. El a atacat un tânăr, pe strada Mihai Viteazu din Constanţa, şi i-a furat telefonul mobil. Păgubitul, Andrei Turcu, le-a spus anchetatorilor că Decu l-a ameninţat cu moartea şi i-a smuls celularul din mână. Şi astfel Decu a ajuns să fie acuzat de comiterea a două tâlhării. În iulie, procurorii au cerut instanţei arestarea lui, dar Judecătoria Constanţa l-a lăsat în libertate, cu interdicţia de a părăsi localitatea. Procurorii au atacat decizia, iar Tribunalul Constanţa l-a încarcerat. Deferit justiţiei pentru cele două tâlhării, Decu a fost condamnat la nouă ani de detenţie întrucât nu era la prima încălcare a legii. În februarie 2012, el a primit o pedeapsă definitivă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru furt calificat, cu un termen de încercare de patru ani. În timp ce se afla după gratii pentru cele două tâlhării, fiica poliţistului de frontieră l-a vizitat de mai multe ori şi a acceptat să-i devină soţie, iar cei doi s-au căsătorit în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă. Părinţii fetei, care sunt divorţaţi de mai mulţi ani, au aflat de curând că fata lor a fost mireasa unui deţinut recidivist.