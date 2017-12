E moda Balcicului. Se poartă Balcicul în draci! Recunosc, din acest punct de vedere, sînt un demodat, un înapoiat, chiar un primitiv sadea. Ca unul care nu am fost niciodată la vecinii noştri bulgari din Balcic, sînt catalogat ca făcînd parte din categoria socială a celor care fac umbră degeaba pămîntului. Cine? Ăla care nu a fost la Balcic? Adeseori, în diverse colectivităţi, mi se aduc reproşuri dure şi critici acide pe această temă, concluzia generală fiind că am trăit şi trăiesc în continuare fără niciun orizont intelectual sau de altă natură. Dacă nu ştii Balcicul, e ca şi cum nu cunoşti alfabetul! Au fost numeroase situaţii, în ultima vreme, cînd am simţit direct în ceafă privirile celor care mă compătimeau. Cum, domnule, nu ai fost la Balcic? Dumneata glumeşti? Recunosc că, din acest punct de vedere, sînt un ignorant, drept care las privirea în jos şi aştept ruşinat să primesc castane, şuturi în fund, chiar vîrtejuri în creştetul capului. De cîte ori spun cu sinceritate că nu am fost la Balcic, sînt mîngîiat pe frunte cu dojană. Nu vrea el să meargă şi pace! Dacă eşti hotărît să intri în lumea bună, e musai să vizitezi măcar o singură dată Balcicul. Altfel, rişti să nu mai fii acceptat în niciun grup influent din oraş! În ceea ce mă priveşte, nu cunosc Balcicul decît din descrierile altora, care povestesc entuziasmaţi cît de bine şi ieftin se mănîncă acolo... Deunăzi, un bun prieten a încercat să mă ademenească viclean să merg cu el la Balcic, prezentîndu-mi cu lux de amănunte compoziţia şi modul de preparare a unei… tocăniţe bulgăreşti! E drept, după cum relata, descriindu-mi în detaliu pînă şi castronul în care se serveşte tocăniţa, mi-a lăsat gura apă. Cu toate acestea, nu am găsit de cuviinţă să trec frontiera la Balcic. Iubitorii acestei localităţi bulgăreşti povestesc cu voluptate despre porţiile de mîncare duble şi ieftine oferite de foştii noştri tovarăşi de lagăr socialist. Fac comparaţii bine documentate între meniurile bulgăreşti şi româneşti, ceea ce demonstrează că, în materie de haleală, sînt veritabili specialişti. Apogeul turistic şi cultural este reprezentat de fructele de mare şi de calcanul proţăpit pe tavă la preţuri care ne amintesc de umanismul socialist. Unii dintre fanii Balcicului ţin la zi adevărate jurnale de călătorie, cu aprecieri profunde la adresa bucătăriei bulgăreşti şi a marketurilor cu produse alimentare ieftine. Fotografiile de grup sînt făcute de regulă în jurul unor mese ticsite cu preparate din peşte. Ca reper turistic, ţi se spune: ”Aici am mîncat cel mai ieftin”. Într-o astfel de poză de grup, mai mulţi mîncăi se hlizesc la aparatul de fotografiat. Înainte, în astfel de ipostaze, ca o glumă, ţi se puneau coarne. Acum, la Balcic, coarnele amicale sînt înlocuite de stavrizi şi hamsii bine garnisite cu sosuri din lămîie. Ascultînd pe fiecare în parte, trag concluzia că Balcicul s-a transformat într-un rai al celor care fac turism prin stomac. În condiţiile în care ţin regim, ar trebui să mă bucur de clemenţă din partea celor care mă admonestează tot timpul că nu merg la Balcic să iau prînzul. Înţeleg că Balcicul nu este de nasul oricui şi că e musai să ai o pregătire gastronomică pe măsura aspiraţiilor turismului de grup.