La Casa de Pensii Constanţa: un angajat la 100 de dosare

Măsurile puse în aplicare de guvernul portocaliu în vara lui 2010 ce au dus la disponibilizarea în masă a bugetarilor au afectat şi activitatea, şi aşa stufoasă, din cadrul Casei Judeţene de Pensii Constanţa (CJPC). În prezent, Casa de Pensii lucrează cu 96 de angajaţi, din cei 126 cât ar fi trebuit să deservească pensionarii, conform statutului de funcţii al instituţiei. Lipsa celor 30 de angajaţi se simte în fiecare departament care funcţionează în instituţie, dar cu precădere în Serviciul de Stabiliri Prestaţii din cadrul Casei, unde ajung dosarele de pensionare. Acum, la acest serviciu lucrează doar 15 oameni care se ocupă de dosarele de pensionare, numărul lor fiind mult prea mic pentru a putea face faţă cu brio tuturor solicitărilor după cerinţele legii. Directorul executiv al CJPC, Cristina Samoilă, recunoaşte că mai sunt şi întârzieri. „Conform Legii 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, după primirea unui dosar de pensionare, noi trebuie să emitem decizia de pensionare în 45 de zile. Ne este mai greu să respectăm termenele pentru că avem angajaţi lipsă dar, în general, am încercat să respectăm cele 45 de zile”, spune directorul executiv al CJPC, Cristina Samoilă. În plus, ea afirmă că, lunar, se primesc aproape 600 de cereri de înscrieri cu dosare de pensionare şi alte 1.000 de recalculări, ce pot cuprinde adăugări la stagiul existent sau la sporuri. Samoilă adaugă că fiecare angajat are o normă de dosare pe care trebuie să o ducă la îndeplinire într-o lună, şi în cazul în care un angajat nu se încadrează în normă, rămâne peste program cât timp este nevoie şi vine la muncă chiar şi sâmbătă sau duminică.

PAŞI PENTRU DEPUNEREA UNUI DOSAR DE PENSIONARE Un pensionar în devenire trebuie să ştie că trebuie să-şi depună personal dosarul de pensionare. Acesta trebuie să cuprindă carnetul de muncă în copie şi original, adeverinţe de sporuri cu caracter permanent şi de grupe de muncă (în cazul în care titularul are) şi adeverinţe de vechime din ianuarie 2011 şi până în prezent, pentru că de atunci au fost scoase din circuit cărţile de muncă. În plus, este nevoie şi de copii ale certificatului de naştere, căsătorie şi ale cărţii de identitate sau buletinului şi de o cerere tip care se completează de către beneficiar. În cazul pensiilor de invaliditate, la actele menţionate se adaugă şi adeverinţă de la medicul specialist. Dosarul este înregistrat şi se repartizează unui operator, se calculează pensia printr-un sistem informatic, se verifică, se semnează într-un decizier şi apoi se emite decizia de pensionare. Decizia se trimite acasă titularului cu confirmare de primire.