La Constanța, 76 de profesori s-au retras din examen

După examenul de Bac al elevilor, a venit rândul profesorilor să primească note. Chiar dacă salariile în învățământ sunt mici, mulți consideră că mai importantă e siguranța unui loc de muncă. Așadar, la Constanța, 307 profesori au fost așteptați ieri să candideze pentru examenul de definitivat, la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, începând cu ora 10.00. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ), dintre cei așteptați să susțină examenul, 24 de profesori nu s-au prezentat. Alți 76 de candidați s-au retras din examen în prima oră de la primirea subiectelor, pierzând, astfel, șansa de a fi notați. Mulți au ieșit cu zâmbetul pe buze din sala de examen. ”Subiectele au fost accesibile. Am învățat continuu timp de două săptămâni și consider că am șanse să obțin peste 8, nota minimă stabilită de Ministerul Educației Naționale pentru promovarea testului”, a spus o educatoare, Violeta Roșioru. Alții, la ieșirea din săli, au declarat că subiectele au fost destul de complexe și, pentru a aborda complet fiecare temă, ar fi avut nevoie de mai mult de patru ore. ”Subiectele la limba română au fost grele. Am mai dat și anul trecut. Anul acesta, am preferat să ies din examen pentru a avea posibilitatea să dau și la anul. M-am autoevaluat și nu am considerat că o să pot să fac de 8”, a precizat o profesoară de limba română din localitatea Lipnița, Emilia Ostroveanu. Mulți s-au plâns de faptul că a fost foarte cald în sălile de examen. ”Accesul candidaților în centrul de examen s-a făcut între orele 8.00 și 8.45. Abia la 10.30 au dat drumul la aer condiționat, însă cu toate acestea a fost extrem de cald. Cu salariile pe care le avem, deja facem prea multe eforturi”, a spus o altă candidată.

Cât despre copiat, nici nu s-a pus problema. ”Au fost amplasate camere de supraveghere în săli, așa că nu se putea copia. În plus, ce exemplu le dăm elevilor dacă copiem?”, a adăugat o altă profesoară. Nu la fel s-a întâmplat anul trecut, când un profesor a fost eliminat pentru că a fost prins copiind în proba la educație fizică. Rezultatele vor fi afișate pe 14 iulie. Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea lor la centrele de evaluare se vor realiza între 14 și 15 iulie. Între 16 și 17 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 18 iulie. Examenele profesorilor nu se opresc aici. În ceea ce privește examenul de ocupare a posturilor vacante, cei 906 candidați înscriși îl vor susține la 15 iulie.