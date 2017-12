La Constanța, vreme caldă, dar vânt puternic

Sfârşitul de săptămână vine cu atenţionare cod galben de ploi, ninsori şi vânt, în 18 judeţe din jumătatea de vest a ţării. Potrivit meteorologilor, începând de vineri după-amiază şi până sâmbătă dimineaţă, 31 ianuarie, precipitaţiile cuprind cea mai mare parte a ţării. În regiunile vestice şi nord-vestice, cantităţile de apă vor fi în jur de 15 l/mp şi izolat, în Carpaţii Occidentali, Carpaţii Meridionali şi în Subcarpaţii Getici, peste 35 - 40 l/mp. Vor fi ploi, iar în zonele de munte, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat consistent de zăpadă. Precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare se vor semnala, sâmbătă dimineață, local şi în nord-vestul şi centrul teritoriului. Vântul va prezenta intensificări în toată ţara, cu viteze mai mari în Banat, Crişana, sudul Transilvaniei şi în Dobrogea, unde la rafală se vor depăşi 70 km/h. La munte, vântul va sufla tare, cu peste 90 km/h, temporar viscolind zăpada. Avertizarea cod galben a fost emisă pentru 18 judeţe. La Constanța, cu excepția vântului care se întețește, vremea rămâne caldă, iar temperaturile maxime vor urca până la 12 grade Celsius, anunță specialiștii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Sâmbătă, 31 ianuarie, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze ce vor depăși la rafală 60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar cele minime între 1 și 5 grade C. Duminică, 1 februarie, vremea va fi schimbătoare și caldă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ploua, în general, slab în timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 12 grade C, iar cele minime între -1 și 3 grade C.