La Constanța, vremea va fi închisă, dar caldă

În zilele care vor urma, vremea la Constanța se va menține în general închisă, anunță specialiștii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Astăzi, vremea va fi în general închisă și caldă. Cerul va fi noros, iar pe arii relativ extinse va fi ceață, asociată cu burniță și ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Meteorologii spun că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade Celsius, iar cele minime între 3 și 6 grade C. Mâine, vremea se va menține caldă pentru această perioadă, chiar deosebit de caldă în centrul, sudul și vestul Dobrogei. Cerul va fi mai mult noros, izolat vor fi ceață și, posibil, ploi slabe, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade Celsius, iar cele minime între 1 și 5 grade C. Sâmbătă, 24 ianuarie, meteorologii spun că vremea se va menține caldă și închisă, însă temperaturile vor fi ușor mai scăzute. Pe arii extinse vor fi ploi slabe. Vântul va fi moderat, cu intensificări în prima parte a zilei, apoi va scădea treptat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade C, iar cele minime între 1 și 5 grade C.