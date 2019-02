La Constanţa, din ce în ce mai multe conflicte în familie! Ordine de protecție provizorii pe bandă rulantă

La data de 15 ianuarie a.c., ora 13.30, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Constanța, despre faptul că la domiciliul său a avut loc un conflict în familie. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a stabilit faptul că soțul femeii în cauză, în vârstă de 38 de ani, și-ar fi amenințat cu acte de violență și ulterior agresat fizic soția, în urmă cu 4 zile. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu conform procedurilor legale, în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență in familie.

În aceeaşi dată, la ora 23.50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Constanța, despre faptul că la domiciliul său are loc un conflict în familie. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a stabilit faptul că, pe fondul consumului de alcool și al procesului de divorț în care se află, soțul femeii în cauză, în vârstă de 43 de ani, și-a agresat fizic soția. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu conform procedurilor legale, bărbatul fiind evacuat din locuință, în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență in familie.

Un alt episod din aceeaşi sferă s-a soldat cu un bărbat care a încălcat măsurile privind ordinul de protecție și amenințare. La data de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Constanța, despre faptul că a fost apelată telefonic de fostul concubin, deși acestuia îi era interzis să ia legătura cu persoana în cauză, în baza unui ordin de protecție emis de Judecătoria Constanța în luna decembrie 2018. Femeia a declarant că a fost amenințată, fiindu-i creată o stare de temere. Polițiștii constănțeni au identificat bărbatul în cauză, în vârstă de 30 de ani, din Constanța, în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunior de încălcarea măsurilor privind ordinul de protecție și amenințare.