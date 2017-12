La Constanţa, DNA anchetează râul, ramul...

HĂITUIALĂ POLITICĂ Războiul electoral din 2014 este dus pe toate fronturile şi cu toate armele, inclusiv cu ajutorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). O spune preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, al cărui capital de imagine pare că îi scoate din minţi pe adversarii politici. Într-o conferinţă de presă susţinută, vineri, la sediul CJC, Constantinescu a afirmat că, în încercarea de a-l doborî, procurorii nu se mai dau în lături de la nimic. Culmea este că în acest război sunt traşi şi consilieri judeţeni şi funcţionari publici, care sunt intimidaţi pentru a spune lucruri pe care nu le-au făcut. Culmea, declară Constantinescu, acuzele DNA sunt lansate fără nicio probă solidă. Ultimul episod din asaltul procurorilor s-a petrecut vineri, când preşedintele CJC a fost citat pentru asociere la grup infracţional. De asemenea, dosarul 215/2013, înregistrat la DNA Constanţa şi coordonat de procurorul Andrei Bodean, a fost extins asupra mai multor programe CJC de dezvoltare a judeţului. „Suntem acuzaţi de abuz în serviciu şi spălare de bani pentru derularea mai multor proiecte. DNA vânează zi de zi aleşi PSD sau PNL. E normal să hăituieşti pe cineva dacă a votat pro sau contra la un proiect de hotărâre? Procurorul de caz Bodean (Andrei Bodean - n.r.) mi-a zis: „Da, e normal!”. Aşa nu se mai poate lucra în România anului 2014”, a subliniat Constantinescu.

CIRCUL DNA! Preşedintele CJC a amintit episodul DNA din 15 ianuarie, când procurorii l-au încătuşat în faţa sediului instituţiei pe care o conduce şi l-au dus cu forţa la DNA Constanţa. „Este vorba de dosarul Centrul Militar Zonal (CMZ) nr. 179/2013, în care sunt acuzat că nu am plătit o factură de 3.000 de lei la Centrul Militar Zonal. Atunci, a fost o mascaradă în parcarea din faţa CJC, în care procurorul de caz mi-a dat mandat de aducere în faţa lui, deşi era prezent. Culmea este că mandatul de aducere îl pun în aplicare doar poliţiştii judiciari, nu procurorul. În plus, procurorul trebuia să se legitimeze în faţa mea, conform Codului de Procedură Penală. Trebuia să spună cine este, să prezinte mandatul şi să pot chema avocatul. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Acesta este un prim abuz al DNA Constanţa. În plus, procurorii care m-au săltat din faţa CJC s-au prezentat ca având alte calităţi decât cele oficiale, spunând că sunt de la Vamă”, a spus Constantinescu. Un alt abuz al procurorilor, afirmă Constantinescu, a fost comis în 19 martie, când a fost reţinut. A fost plimbat prin faţa camerelor de luat vederi, în stradă, cu cătuşele la mâini, deşi procedurile normale arată că o maşină a Jandarmeriei ar fi trebuit să îl aştepte în faţa instanţei. „În dosarul în care am fost reţinut abuziv 24 de ore şi eliberat de instanţă, am demonstrat că nu există niciun fel de probă împotriva mea sau a altcuiva din aceste dosare, ci numai încadrări tendenţioase”, a spus şeful CJC.

„CÂND A INTRAT ÎN ROMÂNIA, NICI ARMATA SOVIETICĂ NU A LUAT CÂTE DOCUMENTE A LUAT DNA”

COPIL PERCHEZIŢIONAT PESTE LIMITA LEGII Grav este că procurorii şi-au extins procedurile situate la limita legii şi asupra fiului lui Constantinescu. Preşedintele CJC i-a acuzat pe procurori că au întrecut măsura atunci când fiul său, de nouă ani, a fost percheziţionat. „Când m-am trezit cu circul în casă, cu mascaţii şi cu poliţiştii de la DNA Bucureşti, la 7.30 dimineaţa, fiul meu pleca la şcoală cu ghiozdanul în spate. Fără a avea mandat de percheziţie asupra unui minor, i-au luat ghiozdanul din spate şi l-au verificat, pentru ca nu cumva să aibă arme, droguri sau muniţie. Mi-au dezbrăcat copilul pentru a-l percheziţiona. Este inuman. Au căutat în casă inclusiv arme de vânătoare, bani şi înscrisuri oficiale. Singurele înscrisuri oficiale erau două adrese semnate de mine ca preşedinte al CJ Constanţa către Ministerul Sănătăţii, în care ceream să fie introdus Spitalul Judeţean Constanţa în Programul Naţional de Infarct”, a povestit Constantinescu. El a adăugat că, pentru regia şi abuzul împotriva copilului său, a depus deja plângere penală. „Vor da socoteală cei care şi-au permis să-l întrebe de buletin pe un copil de nouă ani şi să-l percheziţioneze în ghiozdan fără mandat pentru asta şi fără ca de faţă să fie unul dintre părinţi”, a mai punctat Constantinescu.

ASALT Preşedintele CJC a declarat că procurorii DNA Constanţa, nemulţumiţi de faptul că nu au găsit probe împotriva lui, au extins cercetările penale în dosarul 215/2013, înregistrat la DNA Constanţa şi coordonat de procurorul Andrei Bodean. El a mai declarat că procurorii DNA Constanţa l-au chemat, vineri dimineaţă, pentru a-i prezenta opt noi capete de acuzare. Este vorba despre şase acuzaţii de abuz în serviciu, una de spălare de bani şi una de constituire de grup infracţional. Vestea vine la numai o zi după ce Constantinescu a mers la DNA Bucureşti pentru a prezenta raportul de expertiză medicală ce atestă faptul că are cancer la prostată în stare avansată. Noile capete de acuzare au la bază aplicarea unor hotărâri care vizează proiecte şi programe de dezvoltare locală: perdele forestiere, împăduriri, Caravana Estivală, achiziţia de apartamente pentru medicii care au fost aduşi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pentru a salva vieţile constănţenilor. „Ce să fac, să dau afară medicii pe care i-am adus cu mari cheltuieli din Europa, din Germania, de la Bucureşti? De când îşi permite DNA sau Curtea de Conturi să stabilească oportunitatea achiziţiei unor locuinţe de serviciu pentru medici? Acesta este atributul exclusiv al CJC, care este Parlamentul judeţului. Eu doar am dus la îndeplinire hotărârile Consiliului. Dacă nu aş fi făcut acest lucru şi nu aş fi achiziţionat apartamentele, aş fi putut fi acuzat de neglijenţă în serviciu, nu de abuz în serviciu. Ce folos mi-am făcut eu luând în proprietatea CJC 25 de apartamente pentru medicii pe care i-am adus?”, a întrebat retoric Constantinescu. El a atacat şi acuzaţia de spălare de bani prin achiziţia de la Primăria Lipniţa a Portului Izvoarele. „Este vorba de o pasarelă de acostare, care era abandonată, pe care noi am cumpărat-o prin licitaţie publică pentru a putea atrage fonduri europene pentru amenajarea unui port turistic, de pescuit şi agrement. În plus, sunt acuzat că am finanţat clubul HCM şi celelalte cluburi de volei, baschet şi rugby. Hotărârile de Consiliu prin care am derulat astfel de proiecte au fost votate de CJC şi nu au fost atacate de nimeni, fiind în vigoare. Nu este vorba de luare de bani sau de foloase necuvenite”, a explicat Constantinescu. El a spus că acuzaţiile DNA au la bază unele rapoarte ale Curţii de Conturi care au fost contestate în instanţă de CJC. Şeful administraţiei judeţene spune că nici măcar nu a început judecata cu Curtea de Conturi şi DNA a preluat acele rapoarte pentru a porni ancheta penală.

ACŢIUNI ÎN TOATĂ ŢARA Se pare că DNA nu are acţiuni de acest gen doar la Constanţa, ci şi în alte judeţe. Cele mai recente sunt la Mehedinţi şi la Bacău. „În 2014, în România, se efectuează abuzuri grave ale uneia dintre puterile din stat - procuratura DNA - împotriva aleşilor locali. DNA nu caută acte de corupţie, ci incriminează aleşii locali pentru hotărârile adoptate şi care nu au fost atacate de nimeni. În paralel cu acest lucru sunt târâţi la DNA inclusiv funcţionarii publici, din dorinţa de a-i ameninţa şi timora, de a-i obliga să spună ceea ce nu au făcut niciodată. Se poate lucra în asemenea condiţii la consiliile judeţene sau primăriile din România? Pot să mai semneze funcţionarii documente în interesul cetăţenilor dacă sunt chemaţi şi hăituiţi la DNA? Spre cinstea lor, aceşti funcţionari publici nu şi-au făcut decât datoria şi le solicit public să îşi facă în continuare meseria în interesul cetăţenilor, care ne plătesc să fim în aceste funcţii”, a afirmat Constantinescu, care a punctat că a depus la DNA sute de documente. „Când a intrat în România, nici armata sovietică nu a luat câte documente a luat DNA”, a subliniat preşedintele CJC.

„ACŢIUNEA Zorro”

Nicuşor Constantinescu a mai afirmat, în conferinţa de presă de vineri, că tot circul mediatic al DNA este făcut pentru a demonstra lumii ce puternic este DNA, cu şase luni înainte de finalizarea mandatului preşedintelui Băsescu. De altfel, spune Constantinescu, de când a devenit preşedinte, prima grijă a lui Băsescu a fost să aibă la îndemână Justiţia. „În 2002, UE i-a cerut lui Adrian Năstase să înfiinţeze DNA şi CSM, iar contestatari erau Monica Macovei şi Renate Weber. În 2004, Băsescu a devenit preşedinte şi Macovei - ministrul Justiţiei. Au schimbat legea ca preşedintele să numească şefii de Parchete, şi nu CSM. Adjunctul şefului DNA, Marius Iacob, este coordonatorul acestei operaţiuni „Zorro“. Cred că Băsescu nu ştie să piardă, pentru că el în zece ani şi-a construit un sistem al acestor servicii, care s-a infiltrat peste tot. Uitaţi-vă ce buget au toate serviciile. S-au infiltrat peste tot şi-şi duc la îndeplinire visul de a putea să ridice pe oricine. Băsescu mai are 211 zile şi pleacă. Există viaţă şi după noiembrie”, a spus Constantinescu. În altă ordine de idei, preşedintele CJC a spus că el este anchetat de DNA pentru că a deranjat prin declaraţiile sale. „Spre exemplu, avocaţii şefului Regiei de Drumuri (Adrian Gâmbuţeanu, n.r.) au fost presaţi de procurorul Ana Dana de la DNA Bucureşti să-l roage pe Gâmbuţeanu să declare ceva împotriva mea, pentru că îi dau drumul lui şi mă leagă pe mine. Că eu sunt ţinta adevărată. Ştiţi ce scria în rechizitoriul instrumentat de DNA Bucureşti? Că militez pentru descentralizare şi vreau să modific şi să desfiinţez DNA. Acestea sunt probele din dosarul de la Bucureşti”, a spus Constantinescu. El a adăugat că procurorii DNA aveau o satisfacţie uriaşă, erau fericiţi că au reuşit să-i pună cătuşele în urmă cu o lună. În plus, şeful administraţiei judeţene a precizat că el a sesizat nereguli în cazul terenului disputat de comunele Fântânele şi Mihai Viteazu, unde denunţătorul său, Marian Turbatu, ceruse certificat de urbanism. „Am sesizat DNA în 2007 şi de la această sesizare a fost scos Turbatu ca să declare că eu i-am cerut lucruri să-i eliberez. Nu i-am cerut şi ştiţi bine cine e Turbatu, care şi-a înşelat partenerii nemţi, are procese în Germania”, a punctat Constantinescu.

Preşedintele CJC poate să plece în SUA

DNA a aprobat, vineri, ca Nicuşor Constantinescu să plece din ţară, pentru a se opera, în SUA, de cancer la prostată. „După ce am fost internat trei zile la Spitalul „Sf. Ioan” din Bucureşti, pentru confirmarea diagnosticului de cancer la prostată, am prezentat DNA buletinul de ieşire din spital, iar joi mi s-a permis să părăsesc România. Mi s-au făcut toate analizele din nou şi mi s-a confirmat diagnosticul de cancer la prostată. Vreau să precizez că boala mea nu are nicio legătură cu anchetele DNA şi nu încerc să mă dau la o parte cu această boală, pe care, din păcate, o am instalată în corp de aproape cinci ani”, a punctat Constantinescu. Tot vineri, primarul Constanţei, Radu Mazăre, întrebat dacă preşedintele CJC ar fi fost arestat dacă nu avea probleme grave de sănătate, a replicat: „Nu. Nicuşor are argumentele lui. Nu e adevărat că nu a permis Curţii de Conturi să facă controale. Curtea de Conturi nu avea plan de acţiune pentru aşa ceva. Dacă şi şeful Regiei de Drumuri a fost eliberat, eu ce să zic? Astea nu sunt motive să legi un om”.

Ponta: “Preşedinţii de CJ, ţintă pentru procurori”

În acest context, premierul Victor Ponta a afirmat, vineri, că preşedinţii de consilii judeţene sunt cei mai votaţi, iar românii au cea mai mare încredere în ei, dar au o meserie periculoasă, pentru că, odată cu popularitatea, ajung ţintă pentru procurori. La rândul său, vicepremierul Liviu Dragnea a afirmat că organizaţiile PSD se vor întâlni, sâmbătă, pentru a se sfătui în urma situaţiilor generate de cercetarea unor preşedinţi de consilii judeţene, arătând că se pune întrebarea “câţi mai rămân în picioare până la finele anului”. “Nu ştiu dacă sunt ţinte justificate sau nejustificate (preşedinţii de consilii judeţene - n.r.)”, a răspuns Dragnea.