„La Constanţa găsesc o înţelegere profundă, un fel de a asculta care e tainic”

Sute de constănţeni au luat cu asalt, miercuri seară, Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru a-l urmări pe marele actor, scenarist, regizor şi dansator de step Dan Puric, personalitate-revelaţie a culturii româneşti, într-un spectacol cu totul special, care a cunoscut faima pe marile scene internaţionale - „Don Quijote – Made in Romania”. Acest eveniment extraordinar a fost organizat de Arhiepiscopia Tomisului şi Fundaţia Art Production, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi al Consiliului Judeţean Constanţa. Produs de Fundaţia Art Production, împreună cu Teatrul Naţional „I. L. Caragiale\" din Bucureşti şi compania „PassPartout D.P.”, „Don Quijote” a vizitat marile capitale europene, marcînd, în urmă cu trei ani, împlinirea a 400 de ani de la publicarea primei părţi a capodoperei lui Cervantes.

Din rîndurile publicului numeros care a asistat la acest spectacol excepţional au făcut parte Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, personalităţi ale Constanţei, precum şi sute de admiratori ai lui Dan Puric. Spectatorii au urmărit un show de senzaţie, în care maestrul Dan Puric, alături de un colectiv artistic valoros, a desfiinţat barierele de cultură şi mentalitate, trecînd cu lejeritate de la arte marţiale la step, de la acordurile spaniole, muzica rusească sau de operă la dansurile populare româneşti. Nemuritorul personaj al lui Cervantes s-a mai… luptat o dată, şi la Constanţa, cu morile de vînt, într-un spectacol-metaforă, plin de savoare şi umor, cu dans, pantomimă, teatru, muzică. „Don Quijote – Made in Romania” a suprins şi încîntat constănţenii prin ineditul desfăşurării, prin haz şi dezinvoltură, oraşul de la malul mării alăturîndu-se, astfel, marilor capitale europene - Berlin, Londra, Bruxelles, Madrid, Paris, Viena -, unde acest spectacol a fost aplaudat şi ovaţionat. Finalul reprezentaţiei a fost încununat de aplauzele puternice şi uralele entuziaste ale audienţei numeroase, care a ştiut să răsplătească talentul şi munca unui colectiv artistic de excepţie.

Imediat după spectacol, maestrul Dan Puric a fost asaltat de constănţeni, care au dorit să îl felicite şi să îi ceară autografe. „M-am simţit minunat în această seară, publicul acesta merită enorm, este pe puţin egal cu cel din marile capitale europene unde am mai prezentat spectacolul, dacă nu chiar mai sensibil, într-un fel. Dar şi la Londra şi la Paris am găsit o sensibilitate extraordinară, o... sete, iar aici, în afară de sete, găsesc o înţelegere profundă, un fel de a asculta care e tainic”, a declarat Dan Puric. Artistul a mai spus că „Don Quijote – Made in Romania” reprezintă un punct maxim al carierei sale. „De aici încolo... cobor. Sper că nu în inteligenţă, dar fizic, limitele sînt atinse”, a adăugat, zîmbind, artistul. „Prezenţa lui Dan Puric, împreună cu trupa sa, la Constanţa, este un eveniment cultural de excepţie, pentru că am văzut aici geniu, orizont, mesaj şi multă artă. De aceea, pentru constănţeni cred că este un eveniment care trebuie să marcheze oarecum această lună frumoasă, care precede luna cadourilor. A fost un cadou în avanpremieră, înaintea lunii cadourilor şi, de fapt, este deschiderea acestor punţi care duc spre Sfîntul Apostol Andrei. De aceea, sînt fericit că am avut această împlinire, care a fost un vis al nostru şi poate şi un vis al lui Dan Puric, care iubeşte mult Constanţa. Doresc să îi mulţumesc primarului Constanţei, Radu Mazăre, care a înţeles că fără ajutorul lui nu puteam să organizăm acest eveniment, am contribuit şi noi, Arhiepiscopia Tomisului şi ne-am dorit foarte mult să aducem acest spectacol la Constanţa. L-am făgăduit fără ca să avem o bază materială, dar ea a venit pentru că a voit şi Dumnezeu să trăim acest eveniment”, a concluzionat Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.