La Constanţa, mii de copii abandonează școala sau rămân fără! Autoritățile tac

Statisticile, dar nu cele ale autorităților constănțene, pentru că ele nici nu există, arată că județul Constanța se află într-un top al rușinii în ceea ce privește abandonul școlar și neșcolarizarea copiilor cu vârste între 3 și 17 ani. Tocmai de aceea, organizația Salvați Copiii a deschis tocmai în județul nostru două dintre programele educaționale pentru copiii vulnerabili (din patru câte sunt în total). Potrivit coordonatorului acestui proiect, în una dintre școlile implicate în program nu s-a mai făcut niciun fel de investiție de 10 ani (?!!). Ce spun autoritățile? Tac mâlc.

„Copiii sunt viitorul nostru!“ Păi dacă viitorul nostru se construiește cu copiii neșcolarizați sau care abandonează școala din cauza sărăciei și a nepăsării părinților și autorităților, el nu poate fi prea luminos. Potrivit statisticilor, peste 300.000 de copii din România, cu vârsta între 3 și 17 ani, nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ. Numai în anul școlar 2015/2016, conform Institutului Național de Statistică (INS), 30.504 de copii din ciclul primar și gimnazial au părăsit școala, în vreme ce alți 26.722 au abandonat în timpul liceului sau învățământului profesional. Datele oficiale arată că aproape jumătate dintre copiii din România (49%) se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, fenomen care are consecințe grave pe termen lung și nu doar asupra copilului, ci și asupra întregii societăți, arată un alt raport al Salvați Copiii, intitulat „Ending Educational and Child Poverty in Europe“. În statele membre ale UE, riscul este de 28% pentru copii, comparativ cu 24% pentru adulți, arată studiul realizat de Salvați Copiii. În țara noastră, diferența este mult mai mare decât media, riscul măsurat în cazul copiilor depășind cu 13 procente riscul de sărăcie în cazul adulților. „În ceea ce privește educația preșcolară, din totalul copiilor care participă la acest tip de educație, proporția copiilor romi (cu vârsta între 4 ani și vârsta școlarității) este în scădere semnificativă: de la 46% în 2011 la 38% în 2016. (FRA, A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion, 2018). La nivelul copiilor de vârstă școlară, există aceeași scădere a gradului de cuprindere a copiilor romi: de la 81% la 78%“, se arată în comunicatul de presă al Organizației Salvați Copiii România.

Un ne-clasament al rușinii și nesimțirii

Scotocind printre studii și statistici pentru a ne lămuri cum stau lucrurile în județul Constanța, am constatat că am găsit... nimic. Un biet raport al Inspectoratului Școlar Județean Constanța pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018 în ceea ce privește rata de abandon și neșcolarizare arartă că absenteismul este mare la ciclul primar. Pe al doilea loc se așează ciclul gimnazial și apoi cel liceal. Din diagramele raportului reiese că sunt o mulțime de elevi neșcolarizați, copii care ar fi trebuit să fie în ciclul primar. Iar de acolo, statisticile se diluează până la dispariția lor totală. Cu alte cuvinte, nu există o analiză publică global-integrată în ceea ce înseamnă fenomenul de abandon școlar și neșcolarizare, dar realitățile de zi cu zi demonstrează că rata de abandon este nu mare, ci foarte mare.

Este unul dintre motivele pentru care Organizația Salvați Copiii România, a cărei prioritate majoră este accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii, a deschis în județul nostru două din cele patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară, prin proiectul „Și eu vreau la școală!“. Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile din orașele Constanța, Mangalia și Timișoara (copii din comunități defavorizate, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și școlar (părinți/reprezentanți si cadre didactice). „Copiii din medii defavorizate nu beneficiază de acces egal în sistemul naţional de educaţie, cauzele fiind multiple și corelate: condiţiile economice precare ale familiei, nivelul redus de educație al părinților, lipsa stimulării timpurii prin frecventarea grădiniței, existenţa unui grad mare de discriminare şi marginalizare. Un rol foarte important le revine specialiștilor care lucrează cu acești copii și care pot interveni primii în situația în care văd semnele riscului abandonului școlar” a declarat președintele executiv al Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu.

Ceea ce este îngrijorător este faptul că, potrivit managerului acestui proiect, Liliana Bibac, la un sondaj realizat în comunitățile dezavantaje din țară, județul nostru a avut cel mai mare punctaj negativ. Mai pe înțelesul tuturor, Constanța stă puțin mai bine decât în Evul Mediu, cu copii de vârstă școlară care nu merg la cursuri deloc sau abandonează din diferite cauze, cel mai adesea din cauza sărăciei. Căci deși învățământul obligatoriu este gratuit, el nu se poate face fără bani, nu-i așa?! Astfel, potrivit spuselor managerului de proiect, de exemplu, la Școala gimnazială nr. 31, situată undeva la marginea Constanței, unde s-a stabilit unul dintre centrele de pregătire al organizației, nu s-a mai făcut nicio investiție de 10 ani (?!!) Păi dacă nici asta nu e nepăsare totală, atunci nu știu ce ar mai putea fi... celălalt centru va fi la Mangalia, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1. Cum este posibil ca autoritățile îndreptățite și obligate să facă ceva în direcția asta să tacă mâlc și să nu facă nimic?!

Ce este un centru „Și eu vreau la școală“?

Salvați Copiii va constitui un grup de lucru, împreună cu specialiștii din domeniul educației și protecției copilului, care să dezvolte un mecanism de identificare a riscului de abandon școlar și intervenție timpurie în rândul copiilor vulnerabili, care să fie ulterior aplicat în școli. Salvați Copiii are experiența dezvoltării unor astfel de programe, până în prezent susținând reintegrarea școlară a peste 32.000 de copii prin componentele Grădinița estivală, Școală după Școală și A Doua Șansă în 46 de localități din 37 de județe. Noile programe se vor derula în perioada aprilie 2018 – aprilie 2021 și vor avea ca impact:

1) peste 10.000 de persoane vor primi informații despre importanța educației timpurii;

2) 447 de copii de etnie romă vor fi integrați educațional, reprezentând 54% din totalul beneficiarilor;

3) 256 de copii de vârsta antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) vor beneficia de un program educațional integrat;

4) 479 de copii de vârsta școlară din învățământul primar și gimnazial vor beneficia de sprijin educațional și material prin programe de tip Școală după Școală;

5) 90 de copii și tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă;

6) 1.800 de copii vor fi integrați în programul de prevenire a abandonului școlar și vor participa la activități de informare cu privire la importanța educației;

7) 300 de părinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de educație parentală;

8) 112 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin vor beneficia de formare în domeniul managementului clasei de elevi.

Valoarea totală a proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman este de 7.660.002,73 lei.