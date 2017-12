“La Constanţa, PD-L merge mai departe cu Banias”

Liderul PD-L, Emil Boc, a propus, ieri, la şcoala de vară a tinerilor pedelişti de la Costineşti, organizarea unui referendum, în 2009, odată cu alegerile europarlamentare, pentru a se oferi românilor posibilitatea de a decide dacă preşedintele trebuie să fie ales de Parlament sau de electori. El a pledat pentru modelul republicii semiprezidenţiale franceze, pe care îl defineşte ca un \"sistem prezidenţial consolidat, cu prerogativa alegerii şefului statului de către cetăţeni\" şi spune că monarhia nu este o soluţie pentru ţara noastră, făcînd trimitere la Călin Popescu Tăriceanu, care a spus că în România ar trebui introdusă monarhia constituţională ori republica parlamentară. \"PNL nu a fost în stare să propună lideri capabili să cîştige competiţii uninominale. Ne-am săturat să luăm lecţii de la persoane care nu s-au confruntat cu votul direct, cu cetăţeanul\", a spus Boc. Un alt subiect „fiebinte” al prezentării liderului PD-L a vizat revizuirea Constituţiei României. Boc optează pentru separarea puterilor în stat şi pentru asigurarea unui mecanism pentru echilibrul instituţional. „E clar că actualul regim politic ar trebui rediscutat. Avem un conflict instuţional şi constituţional între legimitatea şefului statului, ales prin vot direct de cetăţeni, şi puterile primului ministru, produsul unui compromis politic şi care are puteri mult mai mari decît preşedintele”, a adăugat preşedintele PD-L. El consideră că, înainte de a avea o Constituţie europeană, România are nevoie de \"un premier european, care să se comporte european, să respecte justiţia, să promoveze acele politici pentru asigurarea egalităţii în faţa justiţiei a tuturor\". În acest context, el s-a referit la ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, care ar fi demonstrat că reprezintă interesele de grup şi de gaşcă Tăriceanu-Patriciu prin propunerea pe care a făcut-o pentru şefia DNA. \"În loc să avem un premier european, avem de-a face cu un premier preocupat de satisfacerea intereselor de gaşcă şi de grup şi mai puţin de a rezolva interesele generale românilor de a avea o justiţie independentă, imparţială, care să se aplice tuturor, indiferent de rangul politic pe care îl avem\", a mai spus Boc. Referitor la scandalurile din organizaţia Constanţa a PD-L, Boc susţine că din punctul vedere al partidului nu există nicio tensiune: „Avem o singură structură de partid recunoscută de Biroul Permanent Naţional. În ceea ce priveşte cealaltă tabără, trebuie să le respectăm punctele de vedere ca şi cetăţeni, dar partidul are o singură structură recunoscută şi care merge mai departe, cea condusă de Mircea Banias”.