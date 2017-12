La Constanţa se nasc tot mai mulţi copii

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), populaţia României a scăzut şi în mai, deşi s-au înregistrat cu 777 mai mulţi nou-născuţi decît în luna precedentă (rata natalităţii crescînd la 9,7 copii la 1000 de locuitori faţă de 9,5 la mie în luna aprilie). În luna mai s-au născut 17.597 de copii în România, cu 321 mai puţini decît în aceeaşi lună a anului trecut, determinînd o scădere anuală a ratei natalităţii de la 9,8 la mie la 9,7 la mie. La Constanţa, datele statistice întocmite la nivelul Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) au scos la iveală faptul că, de la an la an, vin pe lume tot mai mulţi nou născuţi. Directorul medical adjunct al ASPJ, dr. Tanţa Culeţu, a declarat că dacă în anii trecuţi judeţul nostru se clasa sub media de 1%, acum s-a depăşit uşor procentul. “Este o statistică bună, comparativ cu anii precedenţi”, a completat directorul adjunct, care crede că ajutorul care se acordă mamelor constituie, într-adevăr, o motivaţie. “Am discutat şi cu medicii ginecologi şi am ajuns la concluzia că acei bani sînt bineveniţi. Exact din acel an s-a putut observa că numărul naşterilor de la Constanţa este mai mare”, este de părere dr. Culeţu. Specialistul a mai observat că sînt cupluri care s-au decis să aducă pe lume un al doilea copil după 10 şi chiar 12 ani. “Motivul este acelaşi”, mai spune medicul director. Anul trecut, la nivelul judeţului Constanţa au fost înregistrate aproximativ şapte mii de naşteri, în primele luni ale anului în curs cifra fiind mai mare comparativ cu perioada similiară anului trecut. În topul spitalelor în care vin pe lume cei mai mulţi nou născuţi se clasează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, urmat de Spitalul din Medgidia, Spitalul Mangalia, Spitalul Cernavodă şi, pe ultimul loc, Spitalul Hîrşova. În altă ordine de idei, potrivit datelor statistice furnizate de către INS, numărul persoanelor care au murit în mai a fost de 20.740, generînd un spor natural negativ, de 3.100 persoane, în scădere faţă de luna aprilie din acest an, cînd s-au înregistrat 4.600 de decedaţi, rata mortalităţii descrescînd de la 12,1 decedaţi la mia de locuitori pînă la 11,4 la mie. Comparativ cu luna mai din 2007, numărul persoanelor care au murit a fost mai mic cu 251 persoane.