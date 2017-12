La controlul anual

Medicii continuă să recomande ca măcar o dată pe an să se facă o serie completă de analize şi investigaţii medicale. Hemoleucograma sau controlul colesetrolului (total, „rău” sau „bun”) sunt doar câteva dintre cele obligatorii, cel puţin o dată pe an. „De exemplu, dacă bolnavul are o patologie hepatică, poate să-şi facă probele de disproteinemie sau poate să-şi facă bilirubina. Pentru diabet se face glicemia, pentru bolnavii de rinichi se face ureea, creatinina, acidul uric”, a declarat Ligia Sarafoleanu, medic de familie. Şi examenul cardiologic este recomandat, spune, la rândul său, Adrian Fochi, medic de familie. În ceea ce priveşte copiii, acestora este bine să le fie verificată glicemia şi să li se facă examene coproparazitologice. Sunt foarte mulţi copii obezi care au tulburări de glicoreglare sau spasmofilie pentru că laptele nu prea mai este consumat. „Toată lumea apelează la tot felul de produse noi şi sofisticate care nu aduc niciun beneficiu organismului. Facem examene coproparazitologice pentru că s-a înmulţit enorm în colectivităţi numărul copiilor care au diferite parazitoze intestinale. O altă problemă la copii care este foarte serioasă este astmul. Fac boala dintr-o dată, nu trec prin diferte stadii. Trec şi prin faza de bronşită alergică şi se duc direct în astm. Dezvoltă forme de alergii”, a precizat dr. Adrian Fochi.