La cules de... rable

300 DE SOMAŢII Câteva străzi constănţene sunt acum un pic mai aerisite. Nu pentru că s-ar fi interzis circulaţia autoturismelor pe drumurile respective, ci pentru că Primăria Constanţa a început din nou acţiunile de ridicare a maşinilor abandonate pe domeniul public. În zilele ce urmează vor fi ridicate nu mai puţin de şase „ruine auto” de pe străzile din municipiu. Acestea sunt maşinile ai căror proprietari nu s-au învrednicit să se conformeze somaţiilor primăriei, care a recurs în cele din urmă la întocmirea documentaţiei necesare ridicării rablelor de pe domeniul public. În total, anul acesta au fost somaţi să-şi ridice autovehiculele abandonate proprietarii a 300 de maşini. Şi pentru că vorbim despre atât de multe maşini, primăria a preferat să emită treptat documentaţiile pentru ridicarea lor. Aşa se face că din 300 de autovehicule care erau abandonate, doar pentru 11 a mai fost nevoie de emiterea dispoziţiilor finale şi doar şase au mai fost găsite pe „poziţie“ atunci când reprezentanţii primăriei au venit să le ridice. În rest, proprietarii s-au conformat şi au eliberat domeniul public. Potrivit afirmaţiilor inspectorului Serviciului Siguranţa Rutieră din cadrul Poliţiei Locale Constanţa, Ionuţ Dumitru, sunt ridicate autovehicule din toate cartierele oraşului. „Suntem interesaţi să fie eliberate domeniul public şi locurile de parcare de maşinile care nu funcţionează“, ne-a spus Dumitru.

PERIPEŢII Acţiunea de ieri nu s-a desfăşurat fără peripeţii. Proprietarul uneia dintre ruinele pe patru roţi - Erhan Memet - a încercat să se opună ridicării maşinii. Fără succes, însă. La început a încercat să facă circ, apoi a apelat la „cunoştinţe“, pentru ca mai târziu să se conformeze, înţelegând că nu are ce face. Motivul pentru care insista să-i fie lăsată maşina era că îi amintea „de unde a plecat“. Rememorarea tinereţii nu a împiedicat însă formarea unui focar de infecţie pe lângă autovehiculul care nu mai fusese mutat din loc de mai bine de un an. Pentru că nu vrea să renunţe la autovehicul (care, fie vorba între noi, nu mai are ce căuta pe drumurile publice), proprietarul a spus că se va duce să-l recupereze şi-l va aduce înapoi în faţa firmei pe care o patronează. Prin urmare, dacă va face aşa ceva, este posibil să mergem din nou la o altă acţiune de ridicare a aceleiaşi maşini. Până atunci însă, proprietarul fiecărei maşini poate, în cinci zile de la ridicarea vehiculului de pe domeniul public, să îşi revendice proprietatea mobilă dacă achită contravaloarea ridicării, transportului şi depozitării maşinii, care se ridică la 467 lei, precum şi amenda contravenţională, care poate fi între 1.000 şi 2.000 de lei, aplicată pentru refuzul de a respecta somaţiile primăriei. O poveste similară au trăit reprezentanţii Poliţiei Locale la ridicarea unei alte maşini, al cărei proprietar părea mult mai ataşat de rabla sa. Acesta a ajuns chiar să se aşeze pe capota maşinii, refuzând să lase autorităţile să-şi facă treaba.