L-a dat de gol centura de siguranţă

Poliţiştii de la Rutieră au reuşit să rezolve un furt auto clasat cu autor necunoscut de aproape un an. În timpul unui control de rutină, poliţiştii Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa au reperat, duminică seara, o Dacie 1310, de culoare roşie, înmatriculată CT 07 DAS, pe drumul comunal DC 86, în afara localităţii constănţene Năvodari. Agenţii rutieri au tras maşina pe dreapta, întrucît şoferul nu purta centura de siguranţă. Conducătorul auto, identificat a fi Marius Peicu, de 30 de ani, din localitatea constănţeană Negru Vodă a fost supus testului Drager care a indicat o alcoolemie de 0.26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult decît atît, în momentul în care i s-au cerut actele maşinii, bărbatul a ridicat neputincios din umeri. Poliţiştii au descoperit că autoturismul îi aparţinea constănţeanului Niculaie Blebea şi că i-a fost furat acestuia în urma cu un an, pe 4 mai, dintr-o parcare din Constanţa. Surprizele au continuat şi oamenii legii au aflat că după cîteva zile, respectiv pe 1 iunie, Peicu a furat de la un alt autoturism marca Oltcit, plăcuţele de înmatriculare CT 07 DAS, pe care le-a montat Daciei. În plus el a schimbat culoarea maşinii din gri metalizat în roşu şi timp de aproape un an a circulat la volanul maşinii furate. Poliţiştii de la Rutieră i-au dat lui Peicu o amendă de 700 de lei pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, fără a poseda documentele maşinii şi fără a purta centura de siguranţă. Dosarul penal privind furtul maşinii a fost preluat de compartimentul Furturi auto din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale iar Dacia a fost returnată proprietarului. Peicu este cercetat pentru patru capete de acuzare respectiv conducere fără permis, conducere a unui autovehicul neînmatriculat şi cu numere false şi furt.