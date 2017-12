La Dedeman intri cu o idee şi ieşi cu un produs!

Un nou concept de magazin vine în întîmpinarea necesităţilor şi nevoilor constănţenilor, economisindu-le timp şi bani! Dedeman, situat în Agigea, lîngă Selgros, s-a deschis ieri, în prezenţa a cîtorva sute de clienţi care au dat năvală, dis-de-dimineaţă, să cerceteze oferta noului magazin. „Este prima zi (vineri, 18 iulie - n.r.) în care clienţii noştri ne-au trecut pragul. Oferta noastră este cît se poate de generoasă, avem o gamă foarte variată de produse, stocuri la dispoziţie, rapiditate în servire. De la noi se poate achiziţiona orice, de la materiale grele de construcţii pînă la decoraţiuni interioare. Oferim transport, garanţii, rate în magazin, transport special, ajutor, în funcţie de necesităţile clientului”, a declarat PR Specialist Dedeman, Cristina Cătea. Astfel, Dedeman oferă clienţilor săi servicii complete acoperind cele cîteva segmente - bancă, consultanţă de specialitate, întrebări sau nedumeriri despre certificatele de garanţie şi condiţiile acesteia etc. - care, de obicei, presupun nervi, pierderi de timp şi, mai ales, de bani. „Mi se pare excelent să intri într-un magazin cu o idee şi să ieşi cu un produs poate chiar mai frumos sau mai util decît credeai tu că vei găsi. Magazinul este foarte bine împărţit, organizat, şi nu-ţi pierzi timpul bîjbîind printre rafturi cum se întîmplă de obicei în magazinele de felul ăsta. Este cam departe de Constanţa, este adevărat şi vara, cu traficul ăsta, în week-end, nu prea se pune problema cumpărăturilor decît aşa, de dimineaţă. Dar, cum ajunge omul la Selgros...”, a spus Ioana Cîrjea, una dintre clientele matinale ale Dedeman. Magazinul este plasat pe un teren de 35.000 de metri pătraţi şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 9.700 de metri pătraţi. Dedeman pune la dispoziţia clienţilor raioane complete - decoraţiuni, termice, sanitare, electrice, scule, uşi, parchet, construcţii, mobilă, grădină şi electrocasnice - şi peste 300 de locuri de parcare, investiţia propriu-zisă costînd compania peste 10 milioane de euro. Dedeman Constanţa este cel de-al unsprezecelea magazin al reţelei de bricolaj Dedeman, primul dintre cele patru aflate în planul de investiţie pentru acest an. Dedeman a creat 120 de locuri de muncă, în funcţie de evoluţia ulterioară a magazinului, încă 40 de joburi aşteptîndu-şi angajaţii. „Compania noastră îşi propune să fie suficient de transparentă pentru a da ocazia tuturor celor interesaţi să cunoască reperele unei afaceri dezvoltate în slujba clientului. Nu sîntem nişte vizionari, dar am încercat întotdeauna să preîntîmpinăm nevoile clientului în raport cu evoluţia economică şi socială”, a mai declarat Cristina Cătea, adăugînd că Dedeman nu face altceva decît să pună la dispoziţia constănţenilor resurse, fie ele materiale, fie umane, în aşa fel încît clienţii să poată pleca acasă cu problemele rezolvate, în spiritul logo-ului Dedeman: „Dedicat planurilor tale!”