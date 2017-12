La Familia, în concert la Constanţa

După Paraziţii, B.U.G. Mafia, Cedry2k şi Guess Who, o altă formulă de interes de pe scena hip-hop-ului autohton va concerta, în această săptămână, la Constanţa: cunoscuta trupă La Familia. Cei doi rapperi din cartierul bucureştean Sălăjan, Sişu şi Puya, vor cânta împreună, pe data de 16 aprilie, în clubul Wish. Evenimentul este unul inedit pentru publicul autohton, întrucât formaţia revine pe o scenă locală după o absenţă deloc modestă, de aproape şapte ani şi, mai mult, este prilejuit de promovarea recentului album lansat de trupă chiar la jumătatea lunii trecute, intitulat „Classic”. Turneul va avea doar patru concerte naţionale, programate în acest an.

Publicul va putea asculta live atât piese mai vechi care au adus faima Sălăjanului, dar şi melodii în primă audiţie, de pe cea mai nouă apariţie discografică. În plus, dacă se ţine cont de „pasiunea” dubioasă a lui Sişu pentru viaţa de închisoare, cauzată de droguri, cei ce apreciază La Familia vor putea savura la maxim prezenţa în libertate a interpretului, la Constanţa.