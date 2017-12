La fiecare 16 minute un român moare din cauza cancerului pulmonar

Fiecare al zecelea deces din lume este cauzat consumul de ţigări. Circa 6 milioane de oameni, dintre care 600.000 de nefumători, mor anual în întreaga lume, din cauza fumatului. Astfel, incidenţa deceselor cauzate de tabac ajunge peste nivelul celor provocate de SIDA, TBC şi malarie laolaltă, iar 75% dintre infarctele suferite de persoanele cu vârste de până la 50 de ani sunt pricinuite de fumat. Doar în România, la fiecare 16 minute o persoană moare din cauza cancerului pulmonar provocat de substanţele din fumul de ţigară, maladia fiind cea mai frecventă formă de cancer din lume. Bolile cauzate de tutun conduc la pierderea vieţii a 33.000 de români anual. Tot în fiecare an, alţi 10.000 de români se apucă de fumat, iar fenomenul prinde contur de la vârste din ce în ce mai fragede. În prezent, se evaluează că, din totalul de şapte miliarde de oameni ce populează Globul, există 1,4 miliarde de fumători, iar anual, în lume, sunt consumate aproape 5 triliarde şi jumătate de ţigări. Statisticile mai relevă şi faptul că mai mult de 80% dintre fumători trăiesc în ţări în curs de dezvoltare, fenomenul fiind - culmea - invers proporţional cu nivelul socio-economic. Efectele negative ale fumatului se răsfrâng dramatic şi asupra persoanelor nefumătoare, aflate în apropierea fumătorilor, dat fiind faptul că doar 15% din fumul de ţigară este inhalat de cel care trage din ţigară, restul de 85% putând pătrunde în plămânii celor din jur. Cifrele îngrijorătoare sunt date publicităţii de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) cu ocazia Zilei Mondiale fără tutun, care se celebrează, an de an, pe data de 31 mai. Organizarea Zilei mondiale fără tutun are ca scop încurajarea factorilor de decizie de a lua măsuri stricte în privinţa produselor din tutun, dar şi o oportunitate pentru fumătorii din întreaga lume de a reconsidera motivele pentru care recurg la acest obicei nesănătos şi de a încerca să scape din acest cerc vicios. „Interzicerea oricărei forme de publicitate şi promovare a produselor pe bază de tutun este una dintre cele mai eficiente maniere de a reduce consumul, mai ales printre tineri”, a afirmat directorul departamentului pentru prevenirea bolilor în cadrul OMS, doctorul Douglas Bettcher, pentru Agenţia France Press.