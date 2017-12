La fiecare şapte ore se naşte un copil cu autism

La fiecare şapte ore şi jumătate, în România, se naşte un copil cu autism, numărul persoanelor care suferă de Tulburări din Spectrul Autismului fiind de aproximativ 30.000, potrivit asociaţiilor neguvernamentale din domeniu. Asociaţiile atrag atenţia că autismul nu este o boală rară, nici una psihică, ci o tulburare neurobiologică. Potrivit statisticilor internaţionale, un copil din 150 este afectat de o tulburare din spectrul autismului, această afecţiune fiind mai des întâlnită decât cancerul, diabetul, SIDA sau sindromul Down. România are nevoie de o strategie naţională pentru autism, o abordare integrată a Tulburărilor din Spectrul Autismului, cu stabilirea şi respectarea atribuţiilor instituţiilor statului, de profesionişti bine pregătiţi şi de adoptarea unei legi a autismului care să stipuleze metodele de identificare ale persoanelor cu autism. Ţara noastră mai are nevoie de programe pentru adulţii cu autism şi de prezentarea unor oportunităţi sociale pentru dezvoltarea şi asigurarea viitorului acestora, spun asociaţiile pentru copii şi adulţi cu autism. Reprezentanţii asociaţiilor pentru copii şi adulţi cu autism atrag atenţia că în ziua de azi persoanele cu autism pot fi ajutate. O combinaţie între intervenţia timpurie, educaţia specială, sprijinul familiei şi, în unele cazuri, medicaţia, ajută la creşterea numărului de copii cu autism care trăiesc o viaţă normală. Intervenţiile speciale şi programele educaţionale pot mări capacitatea lor de a învăţa, comunica şi relaţiona cu alţii şi pot reduce severitatea şi frecvenţa comportamentelor nedorite.