„La genul de filme pe care le fac, nu am aşteptări prea mari la Oscar”

Regizorul român Cristian Mungiu a declarat, într-un interviu acordat, recent, publicaţiei „The New York Times” că nu are „aşteptări prea mari la Oscar\", din cauza genului de filme pe care le face. Potrivit jurnalistului Larry Rohter de la „The New York Times”, numele regizorului Cristian Mungiu este strâns legat de istoria premiilor Oscar, decernate de Academia de film americană, deşi cineastul român nu a câştigat deocamdată acest premiu.

Mungiu a declarat: „Nu mi se pare corect să am aşteptări prea mari la Oscar, la genul de filme pe care le fac. Sper că oamenii vor viziona filmul şi vor avea răbdarea necesară pentru a înţelege că acesta este un tip diferit de cinema, dar care rămâne tot cinema şi că nu e nimic rău în asta”. Regizorul a adăugat, în acelaşi interviu: „Nu poţi să faci un film care să fie la fel de apreciat peste tot - la Cannes, la Oscaruri, în România. Faci doar tipul de cinema de care eşti interesat, iar apoi destinul filmului îşi urmează cursul, în contexte diferite, adresându-se unor oameni diferiţi”.

Cristian Mungiu, în vârstă de 44 de ani, se află, în acest an, în cursa pentru Oscar, cu noul său film, „După dealuri\", care a impresionat din nou la Cannes, unde a obţinut premiul pentru cel mai bun scenariu şi premiul pentru interpretare, acordat ex-aequo actriţelor principale, Cristina Flutur şi Cosmina Stratan. „După dealuri\" este propunerea României la Oscar, la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină”.

În 2008, filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile\", regizat de Cristian Mungiu, care câştigase cu un an înainte prestigiosul trofeu Palme d\'Or atribuit la festivalul de la Cannes, era considerat unul dintre lungmetrajele favorite în cursa pentru premiul Oscar, la categoria „cel mai bun film străin\". Filmul a fost trecut, însă, cu vederea de membrii cu drept de vot din Academia de film americană şi nu a fost nominalizat. Această scăpare a condus la schimbarea regulamentului Academiei, care a decis ca nominalizările la secţiunea „cel mai bun film străin\" să nu mai fie stabilite prin voturile tuturor membrilor ei, ci de către un comitet special de cineaşti.