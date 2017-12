La IMM-uri, natalitatea bate mortalitatea

În primele cinci luni ale anului, diferenţa dintre IMM-urile înfiinţate şi cele desfiinţate sau suspendate este pozitivă, de 8.511 firme. “În acest an avem o evoluţie pozitivă la nivel de IMM-uri. În primele cinci luni ale anului s-au înfiinţat 62.249 de IMM-uri şi, dacă facem diferenţa dintre înfiinţate şi desfiinţate sau suspendate, avem un sold pozitiv de 8.511 IMM-uri. Spre comparaţie, pentru întreg anul trecut am avut 13.000, avem aproape o dublare, iar în anul 2010, în România numărul s-a diminuat cu 175.800, iar în 2009 cu 79.000 de IMM-uri. După ce am avut doi an catastrofali pentru IMM, care s-au reflectat şi în scăderea PIB-ului, iată o tendinţă uşor pozitivă”, a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu. Afirmaţiile preşedintelui CNIPMMR au fost făcute la dezbaterea cu tema “IMM-urile, punctul nevralgic al economiei româneşti”, organizată de Banca Naţională a României în parteneriat cu săptămânalul “Finanţiştii”. Nicolescu a mai spus că de câteva săptămâni s-a declanşat elaborarea unei noi legi a întreprinderilor private mici şi mijlocii.”Declanşarea elaborării acestei legi ne-o asumăm. Cum s-a schimbat guvernul, noi am venit la reprezentanţii noului guvern aşa cum fusesem şi la reprezentanţii guvernului precedent şi am adus la cunoştinţă următoarea situaţie, şi anume că România este printre puţinele ţări din Uniunea Europeană care nu a implementat „Small Business Act” (SBA)”, a spus Nicolescu. Acum trei ani a fost adoptat SBA, care este documentul strategic privind dezvoltarea IMM în UE. Acest SBA cuprinde 10 principii, iar pentru acestea se prevăd două categorii de măsuri, cele care trebuie luate la nivel naţional şi cele care trebuie luate la nivel comunitar. CNIPMMR a trimis la Agenţia pentru IMM-uri o serie de propuneri care să fie integrate în noua lege. ”Una dintre măsurile propuse de noi se referă la începerea educaţiei antreprenoriale de la grădiniţă, prin jocuri, prin simulări”, a mai spus Nicolescu.