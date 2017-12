La închisoare, după ce au încercat să omoare doi fraţi

Magistraţii constănţeni i-au trimis după gratii pe Alin Şerban, de 23 ani şi pe unchii acestuia, Sorin Şerban, de 31 ani, şi Romică Şerban, toţi din Mangalia, care au fost judecaţi pentru tentativă de omor. Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, apelul declarat de procurori împotriva sentinţei Tribunalului Constanţa prin care Romică şi Sorin Şerban au fost condamnaţi la câte patru ani cu executare, iar Alin Şerban la trei ani cu executare. Reprezentantul Parchetului a cerut majorarea pedepselor întrucât infracţiunea comisă de cei trei a fost foarte gravă, punându-le viaţa în pericol fraţilor Vasile Suraj Sandu şi Gică Sandu. Instanţa superioară însă a considerat că decizia judecătorilor din cadrul Tribunalului a fost corectă şi a menţinut-o. În plus, cei trei Şerban sunt obligaţi să le plătească fraţilor Sandu câte 2.500 lei daune materiale şi 4.000 de lei daune morale. Hotărârea nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 21 martie 2009, fraţii Vasile şi Gică Sandu, de 31 ani şi, respectiv, 26 ani, au fost atacaţi în plină stradă de Alin Şerban şi de unchii acestuia, Sorin şi Romică Şerban. Cei trei indivizi au vrut să se răzbune după ce au ieşit şifonaţi dintr-o altercaţie pe care tot ei o provocaseră în noaptea precedentă. „Mai întâi au trecut pe stradă, într-un taxi. Au vrut, probabil, să vadă dacă suntem acasă. După vreo jumătate de oră au trecut la atac. Pe mine m-a agresat primul Sorin Şerban, care m-a înjunghiat în zona pieptului. O altă lovitură de cuţit am primit-o de la Alin Şerban, care m-a tăiat la un picior. Pe fratele meu a sărit al treilea individ, Romică Şerban, care l-a înjunghiat în zona ficatului”, a povestit Gică Sandu în faţa anchetatorilor. Fraţii Sandu au fost transportaţi cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde medicii le-au acordat îngrijirile medicale necesare şi au scăpat cu viaţă. Agresorii au reuşit să fugă, însă au fost prinşi la scurt timp de poliţişti. Din cercetări a reieşit că scandalurile dintre cele două familii au început după ce Alin Şerban a fost părăsit de prietena lui, Ana Sandu, sora victimelor. „Ne-am despărţit în urmă cu o lună şi jumătate. Am stat cu el o vreme, dar avea un comportament foarte urât. După ce am plecat, a început cu telefoanele de ameninţare. Mi-a zis că nu o să mă lase în pace pentru că ştiam prea multe despre lucrurile pe care le-a făcut”, a declarat Ana Sandu.