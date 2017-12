La închisoare pentru uciderea nepotului în accident rutier

Inconştienţa unui şofer care s-a urcat beat la volan, a condus cu viteză şi s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului, omorându-şi nepotul de 13 ani, pasager în maşină, a fost taxată de magistraţii Judecătoriei Medgidia. Daniel Doroţ, de 34 de ani, din Nisipari, a fost condamnat, la sfârşitul săptămânii trecute, la un an şi jumătate de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. Bărbatul şi-a recunoscut vina şi a fost judecat conform dispoziţiilor micii reforme. Decizia nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, tragedia a avut loc în noaptea de 2 spre 3 decembrie 2012, în jurul orei 00.30. Anchetatorii spun că Doroţ a condus o Dacie cu numărul CT 27 DIA pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), şi, în apropierea localităţii Castelu, a pierdut controlul direcţiei şi maşina s-a izbit violent de un copac. În urma impactului, nepotul de 13 ani, care se afla pe scaunul din dreapta faţă, a murit pe loc, iar şoferul, tatăl copilului decedat şi încă un pasager au fost răniţi şi transportaţi la spitalul din Medgidia. Analizele probelor recoltate de medici au stabilit că Doroţ a avut o alcoolemie de 1,15 grame la mie în momentul producerii accidentului. La scurt timp de la externarea sa, Doroţ a fost arestat preventiv.