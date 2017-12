La întâlnire cu Charlize Theron

O întâlnire la un meci de baschet cu actriţa sud-africană Charlize Theron a fost vândută pentru suma de 20.000 de dolari, în cadrul unei licitaţii în scopuri caritabile, organizată luni seară, la New York. Actriţa sud-africană, în vârstă de 35 de ani, care s-a despărţit la începutul acestui an de partenerul ei de viaţă, Stuart Townsend, a declarat că va merge să vadă un meci de baschet al echipei Los Angeles Lakers cu persoana care va fi dispusă să plătească cel mai mult pentru a o însoţi la acel eveniment. ”Toţi bărbaţii din sală au dublat imediat sumele pe care le-au licitat, pentru a achiziţiona două bilete, după ce au auzit că Charlize Theron va merge cu unul dintre ei să vadă un meci al echipei Los Angeles Lakers. În cele din urmă, ea a fost de acord să asiste la acel meci pentru suma de 20.000 de dolari”, a declarat o sursă prezentă la gala organizată de fundaţia Charlize Theron Africa Outreach Project la Darby Restaurant din New York.

Charlize Theron a înfiinţat în anul 2007 această fundaţie de caritate, al cărei scop principal este de a crea un mediu de viaţă sănătos şi condiţii de viaţă mai bune pentru copiii orfani, comunităţile sărace şi persoanele suferind de maladia SIDA din Africa de Sud. La această gală de caritate a fost prezentă şi actriţa Liv Tyler, o bună prietenă a actriţei sud-africane. Printre celelalte personalităţi prezente la eveniment s-au numărat Jon Hamm, actorul din serialul ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, alături de partenera sa de viaţă, Jennifer Westfeldt, fotomodelul ceh Petra Nemcova, fosta iubită a cântăreţului James Blunt, modelul Irina Shayk, iubita fotbalistului portughez Cristiano Ronaldo, actorul Johnny Knoxville, starul sitcomului Jackass şi soţia acestuia, Naomi Nelson.