Luni seară, la Casa de Cultură din Mangalia, s-a organizat o întrunire între factorii locali de decizie şi iubitori ai fotbalului din Mangalia, cu scopul de a fi găsite modalităţi de susţinere a echipei ACS Callatis 2012, care este foarte aproape de a se retrage din Liga a III-a. Biroul de Presă al Primăriei a transmis următorul comunicat de presă, sub titlul „La Mangalia se caută finanţatori pentru echipa de fotbal”.

„Reprezentanţii administraţiei publice locale au purtat o serie de discuţii cu factorii de decizie implicaţi în cluburile de fotbal din oraş, pentru a găsi împreună soluţii privind finanţarea ACS Callatis 2012. La dezbaterea publică desfăşurată la Casa de Cultură din localitate au fost prezenţi numeroşi iubitori ai fotbalului, finanţatorii echipei de seniori şi antrenorii echipelor de juniori, dar şi sportivi ai cluburilor de fotbal, preocupaţi de viitorul echipelor în cadrul cărora activează. Discuţiile au vizat identificarea cât mai urgentă a modalităţilor de finanţare a echipei de fotbal, precum şi elaborarea unor strategii manageriale care să contribuie la dezvoltarea fenomenului fotbalistic în plan local.

Una dintre soluţiile propuse de administratorul public Romulus Dumitrana a fost cea a implicării agenţilor economici din oraş în sponsorizarea echipei. „Până acum, Primăria Mangalia şi-a asumat finanţarea echipei de fotbal într-o proporţie de 90%. Suntem într-o fază în care municipalitatea nu mai poate sprijini fotbalul aşa cum şi-ar dori. Eu le mulţumesc fotbaliştilor care au intrat, de multe ori, pe teren fără a-şi fi primit salariile. Am onorat promisiunile făcute anul trecut faţă de jucători, deşi Primăria are o datorie de 11 milioane de euro, iar noi am ajutat fotbalul, în condiţiile în care alte sporturi nu au primit niciun ban. În prezent, nu ne putem angaja la o nouă cheltuială, fiind vorba de bani mult mai mulţi, pentru că echipa a ajuns în Liga a III-a”, a precizat Dumitrana.

La rândul lor, membrii fondatori şi finanţatorii echipei ACS Callatis 2012, fraţii Erchin şi Beinur Nuredin, au declarat că se confruntă cu o situaţie dificilă şi nu mai pot susţine singuri echipa aflată în Liga a III-a. „Echipa am preluat-o în urmă cu un an şi jumătate, când se destrămase. Atunci ne-am gândit, împreună cu alţi agenţi economici din oraş, să formăm o altă echipă, sub denumirea de Callatis 2012. Am reuşit, cu ajutorul Primăriei, să o promovăm în Liga a III-a, iar de la anul ne-am propus să o aducem în Liga a II-a. ACS Callatis 2012 este echipa oraşului, iar cine vrea să ajute să vină alături de noi”, a menţionat Erchin Nuredin. Totodată, s-a stabilit ca Primăria să aloce o parte din suma necesară pentru plata salariilor jucătorilor. O întâlnire pe această temă va avea loc şi lunea viitoare, tot de la ora 17.30. Cei interesaţi de viitorul fotbalului din Mangalia sunt aşteptaţi la dezbatere cu proiecte sustenabile pentru sportul rege din oraş“.