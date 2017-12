La Medgidia se depun dosarele pentru locuințele ANL

Odată cu venirea noului an s-a reluat procedura de analizare a solicitărilor de locuințe tip ANL la Medgidia. Solicitanții care au depus deja cerere scrisă până la 31 decembrie sunt așteptați până la 31 ianuarie să completeze dosarele cu documentele necesare, în vederea analizării și întocmirii punctajului. Totodată, s-a stabilit programul după care se definitivează lista de priorități pentru acest an. Dosarele se depun la Centrul de Informare Cetățeni (CIC) din cadrul Primăriei Medgidia, de luni până joi, între orele 8.00 și 16.00, și vineri, între orele 8.00 și 12.00. În prima săptămână a lunii februarie, comisia specializată va analiza dosarele și va întocmi punctajul. În 6 februarie se va afișa lista de priorități pentru anul 2015. Cei care doresc să depună contestații o pot face până pe 13 februarie. La final, în 19 februarie se va afișa lista definitivă de priorități, urmând ca aceasta să fie supusă spre aprobare în prima ședință a Consiliului Local Municipal. În același timp, solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi din anul 2014, care nu au beneficiat de repartizarea unei locuinţe, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. Pentru a fi incluși în lista din acest an, aceştia au obligaţia de a actualiza sau, după caz, de a reconfirma printr-o declaraţie notarială toate înscrisurile existente în dosarul depus în anul 2014. Lista cuprinzând documentele necesare pentru întocmirea dosarului, precum și criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de stabilire a punctajului sunt afișate la CIC Medgidia.