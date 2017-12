La mulți ani, Aneta Forna Christu!

S-a născut la început de toamnă, în cea de-a 13-a zi a lunii septembrie, în ajunul unui mare praznic creștin, Înălțarea Sfintei Cruci. De mai bine de jumătate de veac a făcut fericiți mii de copii cu păpușile pe care le înălța de după paravan și care care prindeau viață în mâinile ei. Acele păpuși care îi invitau pe copii să ia aminte, să asculte povestea și... povețele. În această duminică, Aneta Forna Christu, constănțeanca cu suflet de copil, împlinește 76 de ani!

Deși vine rar în România, de unde a plecat în urmă cu câțiva ani, pentru a fi aproape de fiica sa, Cristiana, și de nepoți, gândul Anetei Forna Christu călătorește deseori la malul Mării Negre, la Constanța, acolo unde, mai bine de 50 de ani, a făcut fericite generații întregi de copii.

De când a venit în teatru, în anul 1957, până în momentul pensionării a interpretat peste 100 de roluri, din care 80 au fost principale. Momentele începutului sunt evocate într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, în anul 2011: „Când aproape terminasem liceul, am citit un afiș pe care scria, de mână, că se dă concurs pentru pregătirea unor actori la Teatrul Dramatic, secția Păpuși. A fost pentru mine ziua cea mai frumoasă și mai norocoasă. M-au primit la examen în uniformă, cu bentiță și cu matricolă. Director era Jean Ionescu, secretar literar - Georgeta Mărtoiu, zisă Pațai, şi Claudiu Cristescu - fondatorul secției. Am intrat într-o lume în care am găsit bucurie permanentă. Aveau nevoie numai de băieți, dar nu aveau încotro și m-au luat și pe mine”.

Aneta Forna Christu a mânuit păpuși cu pasiune, dar a și regizat spectacole pentru cei mici. „O călătorie cu surprize”, „Magia circului”, „Anotimpuri cu povești” și „Iată vin colindători”, în viziunea sa regizorală, se joacă cu succes și acum, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”.

În semn de prețuire pentru activitatea sa, în 2011, Uniunea Teatrală din România i-a conferit Premiul Special pentru Teatru de Păpuși. Acesta se adaugă cronicilor elogioase din țară și de peste hotare, dar și altor distincții, cum este premiul care i s-a acordat, în 2001, de către UNIMA România (Uniunea Internațională a Marionetelor) și Teatrul „Țăndărică”, pentru excelență în animația românească.

„Dacă ar fi trăit în Evul Mediu, Aneta Forna Christu ar fi fost arsă pe rug ca o vrăjitoare, pentru modul absolut firesc în care dăruiește viață păpușilor sale”, spunea cronicarul de teatru Dinu Kivu despre constănțeanca cu suflet de copil.