La mulţi ani Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța!

22:23:53 / 26 Noiembrie 2018

La multi ani ...

... si poate va straduiti cumva , mai mult , ca sa scapati de muierile urate si disperate , parasite de soti si de amanti , care au regizat destituirea directoarei de drept a scolii . Ar fi o revenire benefica la normalitate . In primul rand , sa scapati de agitatoarea aia de partid , Eftime Sorina , care s-a cocotat in functie precum scroafa in corcodus ...