La mulţi ani!, din San Francisco, California!

Visul meu a fost să devin ziaristă - nu vroiam să am o meserie plictisitoare, la un birou. Am deschis ochii la “Telegraf”, dacă se poate spune aşa. Ziarul m-a angajat în octombrie 1993, imediat după ce am terminat liceul. Redacţia era încă vizavi de Casa Albă, pe Dragoş Vodă, încă aveam dactilografe care ne scriau materialele la maşini de scris vechi, iar ziarul se tipărea literă cu literă, la o tipografie antică în Slobozia. Nu pot să spun că viaţa mea la “Telegraf” a fost “muncă”; a fost pură adrenalină în fiecare zi. Eram în redacţie sau în oraş 12-16 ore pe zi. Tot timpul era ceva nou de învăţat de la colegii mei mai experimentaţi şi găseam peste tot ceva important de scris. Era o atmosferă în care se împleteau pasiunea cu responsabilitatea că făceam ceva bun şi important pentru constănţeni. Eram “de la Telegraf” şi lumea care nu avea nimic de ascuns ne deschidea uşa; eram tineri, justiţiari, ajutam oamenii, nu aveam etichetă de comunişti ori post-comunişti. Anii 1994-1998 au fost perioada de aur în jurnalismul constănţean. “Telegraful” a fost o şcoală extraordinară pentru mine. Am început la Eveniment, am continuat la Investigaţii. Tehnica de lucru şi etica profesională învăţată de la colegii mei de la Investigaţii îmi folosesc şi acum, după 18 ani. Dincolo de şcoală, la “Telegraf” mi-am făcut nenumăraţi prieteni. Eram o familie. Duminică dimineaţa, înainte de a începe ziarul pentru luni, ne duceam în grup la o cafea la On Plonge şi discutam cum să facem ziarul mai bun. Era o atmosferă pe care nu am întâlnit-o nicăieri unde am lucrat. Eram foarte tineri, convinşi că ajutăm România să se schimbe în bine. Lucram la anchete speciale câteva luni, aşa cum se face în străinătate. Mi-am amintit de asta când m-am întors să vizitez România, după opt ani. Mi-am regăsit miile de articole publicate în “Telegraf”, zeci de casete audio cu declaraţii, documente pentru anchete - o viaţă întreagă, pe care mi-o amintesc cu mult drag. “Telegraful” a fost cea mai frumoasă parte din cariera de jurnalist. M-am întors în California cu patru valize cu articole, fotografii şi documente. Nu cu şuncă, palincă şi brânză - dar cu articolele pe care le-am publicat în zece ani de presă în România. Am plecat din ţară în 2003. Mi-am refăcut studiile în Comunicare şi Relaţii Publice în New York şi California. Mi-am deschis propria afacere în Marketing, Relaţii Publice şi Online (Social) Media în San Francisco şi nordul Californiei. Ţin legătura cu prietenii vechi din România. ”Telegraful” e aici, cu mine, parte din mine, în fiecare zi. La Mulţi Ani!