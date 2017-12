La mulţi ani, Dinu Săraru!

„IMPORTANT E CĂ AM PROIECTE ŞI MĂ ŢIN DE ELE CU DINŢII” Scriitorul, publicistul şi dramaturgul Dinu Săraru împlineşte, astăzi, 82 de ani, vârstă respectabilă, la care încă mai are în plan să ducă la capăt o serie de proiecte literare. „Important e că am proiecte şi mă ţin de ele cu dinţii“, mărturiseşte scriitorul, referindu-se şi la „Carnavalul nebunilor“, a treia carte din trilogia „Ciocoilor“, la care a scris primul capitol.

Din faţa computerului, Săraru speră să finalizeze, până la Paşti, şi o carte de memorii intitulată „Jurnalul unui personaj controversat“. Scriitorul dezvăluie că cel care l-a provocat la scrierea cărţii este prietenul său Vartan Arachelian, spunând că va fi „un volum de peste 400 de pagini, cu documente care susţin punctul de vedere, cu portrete şi situaţii-limită la care am participat, o carte în care mă voi răcori şi-mi voi plăti toate datoriile“.

NOI POVEŞTI CU ŢĂRANI Dinu Săraru mai are în plan şi „trei poveşti cu ţărani“, pe care, dacă ar apuca să le termine, ar fi fericit, istorii care s-ar adăuga la cartea sa apărută de curând „Ultimul ţăran din Slătioara“.

Săraru a mărturisit că e pentru prima dată în viaţă când îşi conştientizează vârsta, însă nu cu nelinişte sau îngrijorare.

DIRECTOR DE TEATRU, ROMANCIER, PUBLICIST Născut pe 30 ianuarie 1932, în comuna Slătioara din judeţul Vâlcea, Dinu Săraru este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi se situează printre cei mai renumiţi publicişti, dramaturgi şi romancieri contemporani. Este tatăl ziaristei şi redactorului radio şi TV Ruxandra Săraru.

A fost directorul Teatrului Mic şi Teatrului foarte Mic din Bucureşti, precum şi al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale“, între 2000 şi 2004. A debutat în proză în „Gazeta literară“, cu o povestire, în 1963, apoi editorial în 1974, cu romanul ,,Nişte ţărani“, inaugurând „Trilogia ţărănească“ („Nişte ţărani“, „Iarba vântului“, „Crimă pentru pământ“). În 1976, a publicat romanul „Clipa“, transpus pe ecran sub acelaşi titlu şi care a prefaţat trilogia „Dragostea şi Revoluţia“ („Toamna roşie“, „Cei care plătesc cu viaţa“, „Speranţa“). În 2002, a publicat romanul „Ciocoii noi cu bodyguard“, după care s-a făcut filmul „Ticăloşii“, apoi în 2011, romanul „Ultimul bal la Şarpele Roşu“.

După romanele lui au fost făcute patru filme şi patru piese de teatru. Spectacolul după „Nişte ţărani“ - scenariul şi regia Cătălina Buzoianu - s-a jucat nouă ani cu casa închisă la Teatrul Mic şi în teatrele naţionale din Timişoara, Cluj şi Iaşi.