La mulţi, mulţi ani, Daniela Hanţiu!

O cunosc pe Daniela de dinainte să intre la facultate. Nu o întrebaţi, căci nu ştiu dacă ea ştie… cel mai sigur ne-am cunoscut când a intrat în facultate, m-a plăcut mult şi sentimentul a fost reciproc. Ce să mai zic? Identificarea a mers atât de departe încât am început să ne îmbracăm la fel, mi-a copiat machiajul, masca, dungile, romburile, gesturile… În fine, ce să zic, am şi inspirat mulţi oameni de cultură de-a lungul vieţii. Din cauza mea a rămas în teatru, a iubit şi iubeşte scena şi, orice ar face, nu se poate dezlipi de ea… a atras după sine generaţii întregi de tinere minţi şi tinere imaginaţii, le-a umplut din cornul abundenţei (unii au ştiut să primească, alţii… mai puţin), le-a îndrumat şi iubit… Râde frumos, asemeni Catincăi, şi îşi duce existenţa pe acoperişul fierbinte al supravieţuirii, reuşind să facă şi tumbe şi giumbuşlucuri, şi să-i înveselească pe toţi cei din jur. Are o inimă imensă, ale cărei bătăi au spart pereţii menajeriei de sticlă, reuşind să răzbată în afară, cu un zâmbet strălucitor… Câţi trandafiri prinde în buchetul vieţii? E, asta nu vă mai spun! Dacă ne ghidăm după zâmbet, e încă minoră! Dacă ne luăm după inimă, e centenară, iar după minte aşijderea… Cine sunt eu?

Doar un ARLECHIN