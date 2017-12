„La noi, la lăutari, trebuie să duci tradiţia mai departe”

Margherita de la Clejani, pe numele său real Margareta Myriam Manole, are planuri mari din această toamnă. După o vară fierbinte şi aglomerată, în care a stat cu... burta pe carte, fără să-şi neglijeze „obligaţiile” de familie, cântările, fiica lui Ioniţă şi a Vioricăi de la Clejani se va dedica mai mult studiului, pentru că este studentă în anul I la Jurnalism. Prezentă, săptămâna trecută, într-o club din Mamaia, unde a făcut show alături de celebrii săi părinţi şi taraful din Clejani, Margherita a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu.

Reporter (Rep.): La ce proiecte lucraţi în prezent?

Margherita: Noi pregătim foarte multe surprize pentru iarna aceasta. Eu, în schimb, o să mă „debarasez”, ca să zic aşa, de familia mea şi o s-o iau pe altă cărare, pentru că m-am înscris la Facultatea de Jurnalism.

Rep. : V-aţi gândit la o carieră în televiziune?

M.: Bineînţeles. Vreau să devin prezentatoare, să am emisiunea mea. O emisiune de divertisment. Altceva, în niciun caz. Nu cred că mi s-ar potrivi altceva.

Rep.: Cum aţi reuşit să vă împărţiţi, vara aceasta, între probele de la bacalaureat şi concerte?

M.: Vara asta nu prea m-am distrat. Am fost la concerte şi la evenimente private, dar pentru mine asta nu mai este distracţie. Este ca un fel de ritual. Am învăţat foarte mult şi, drept dovadă, am luat 8.40 la limba română. Acum m-am înscris la facultate şi vreau să ajung departe.

Rep. : Cum este să cântaţi pe aceeaşi scenă cu părinţii?

M.: E foarte frumos. Cel mai minunat lucru care ţi se poate întâmpla este să ai nişte părinţi atât de buni şi cu imagine atât de puternică aşa cum au părinţii mei. Le mulţumesc pentru educaţia şi toate lucrurile pe care mi le-au oferit. Noi când mergem la cântări mergem împreună, când mergem la evenimente, la fel. La noi în familie trebuie să duci tradiţia mai departe, să duci muzica mai departe. Aşa se întâmplă în familiile de lăutari.

Rep.: Ce au spus părinţii despre... silicoane?

M. : Sunt foarte fericită de acest lucru. Nu a fost un moft. A fost ceva ce trebuia să fac. Nu aveam sâni şi, ca să scap de acest coşmar, am făcut şi lucrul ăsta. Chiar dacă părinţii mei nu au fost de acord de la bun început, au înţeles mesajul meu.