Primul teatru independent din Constanţa, Agon, îşi deschide porţile pentru publicul de la malul mării, în această seară, de la ora 19.00, cu avanpremiera spectacolului „Efectul razelor gamma asupra anemonelor”, în regia lui Gavril Borodan. Dacă weekend-ul este rezervat premierei acestei piese, care va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, precum şi unui alt spectacol realizat de Gavril Borodan, „Veneţiana”, programat duminică, de la aceeaşi oră, de săptămâna viitoare, tânăra echipă a Teatrului Agon, căreia i se alătură şi actori invitaţi din generaţia consacrată, va juca aproape zilnic. Agon, un proiect non-profit, susţinut de Primăria Municipiului Constanţa, este o alternativă culturală îndrăzneaţă, construită pe ideea teatrului laborator, lucrului de tip workshop cu actorii, în spaţiu neconvenţional. Fiinţat într-o sală mică, cu doar 49 de locuri, amenajată la subsolul unui mic pub din Piaţa Ovidiu, Agon se pregăteşte să ridice cortina răspunzând unei nevoi contemporane, aceea de sinceritate a actului creator! De altfel, sloganul acestei noi instituţii de cultură care îşi face loc în spaţiul constănţean este cât se poate convingător: „La noi nu se joacă cu mască!”. Iar iniţiativa, care îi aparţine Danielei Hanţiu, a stârnit deja interes printre iubitorii de teatru de la malul mării, drept dovadă fiind biletele pentru spectacolele de weekend, epuizate în totalitate. Daniela Hanţiu, coordonator de proiecte al Teatrului Agon, alături de Tiberius Stanciu, a mărturisit: „Este o veche idee de-a mea, dar să încep singură… poate că n-am avut curaj suficient până acum. Anul acesta, am reuşit să duc la îndeplinire acest proiect şi datorită studenţilor de la Teatru. Copiii sunt extraordinari, serioşi, disciplinaţi şi poate că ei m-au ajutat să mă hotărăsc să fac lucrul acesta. Mi-ar părea rău să termine şcoala şi să nu îşi găsească un loc de muncă, mai ales acum, în perioada aceasta”. Daniela Hanţiu a adăugat: „Eu vreau să aduc tineretul în sală, dar nu pentru manele, cabotinisme sau glumiţe gen ‘Vacanţa Mare’, ci vreau un teatru serios!”. Trupa Teatrului Agon este formată în principal din tineri, studenţi talentaţi, dar şi din actori invitaţi, iar cea mai mică membră cooptată are doar... opt ani. Este vorba despre Catinca Hanţiu, o mică artistă extrem de talentată şi pasionată deopotrivă de dans, muzică - pian şi vioară şi teatru. Catinca şi-a luat în serios rolul de actor, dând viaţă Matildei din „Efectul razelor gamma asupra anemonelor”. Ionuţ Alexandru, student, a declarat: „Sunt nerăbdător să scoatem cât mai multe piese la scenă şi să meargă bine. Am simţit pentru prima dată ce înseamnă să lucrezi cu un regizor ‘din afară’ (n.r. Gavril Borodan, Bucureşti), a fost şi este în continuare o experienţă interesantă, descopăr lucruri noi”. „Suntem un grup omogen, ne înţelegem în scenă, colaborăm foarte bine şi cred că este un pas important pentru noi, este ceea ce urmărim, de fapt: să ajungem pe o scenă profesionistă”, a spus şi Arina Cojocaru, studentă. Regizorul Gavril Borodan a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei Agon cu care a colaborat: „Cred că a venit vremea şi pentru cultura adevărată, cred că epoca de aur a manelelor e pe sfârşite, cred că lumea s-a săturat de televiziune, cred că oamenii se vor întoarce, încet, încet, spre oameni, spre fiinţa adevărată, vie, reală, care este acolo, în faţa lor, nu proiectată pe un ecran”.