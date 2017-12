La OPC Constanţa „plouă” cu reclamaţii

20:11:02 / 20 Februarie 2016

gdf suez engie constanta

in data de 17.02.2016 au venit facturile de plata gazelor eu nu am centrala de apartament platesc lunar intre 9-12 lei pe luna factura din 17.02.2016 am un total de plata de 145.11 lei extraordinar de mult ,aceste facturi au venit la mai multi abonati am incercat sa luam legatura cu dansi dar nu putem???????? mentionez ca din 20.04.2015 pina 18.02.2016 am consumat 58 metri cubi, cine ne poate ajuta suntem pensionari cu pensi mici nu vom plati aceasta suma .........perioada de facturare 31.12.2015-21.01.2016 seria facturi nr.10506116211 total de plata 145.11 lei (pentru 21 de zile de consum gaze avem de plata suma 145.11lei) va multumim