La „Ovidius”, corupția nu poate fi reclamată decât de... complici?!

21:28:13 / 20 Septembrie 2016

Obiectivitate

Va felicit, Telegrafonline pentru obiectivitate. Aveti perfecta dreptate. Si va spune cineva din interior. Comisia de etica este doar unealta rectorului de a da in cap oamenilor incomozi. Membrii acestei comisii sunt obedienti pana in maduva oaselor. O sa fiti surprinsi, daca mai sapati, sa aflati ca acestia au prins contracte de cercetare si nu numai. Ca sa nu mai vorbim ca din vechea comisia faceau parte personaje care au facut ilegalitati, adica actualul decan de la Facultatea de Matematica Informatica. Va admir ca aveti curajul sa mergeti mai departe cu aceste dezvaluiri. Aceasta este conducerea care i-a mintit pe universitar ca sa poata roade ciolanul in tihna, in continuare. Universitatea decade pe zi ce trece. Pacat, mare pacat ca, general, romanii aleg in functii de conducere HOTI si INCOMPETENTI!