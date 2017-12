La PDL, „temporar” înseamnă „pentru totdeauna”

Deputaţii au luat, ieri, două pauze de consultări, la solicitarea PDL şi la doar câteva minute de la debutul şedinţei, decizie ce a stârnit criticile Opoziţiei, care a acuzat Puterea că încearcă să evite votul final, pentru că nu are majoritate în plen. Şedinţa Camerei Deputaţilor nu a mai fost reluată, social democratul Mircea Duşa afirmând, în repetate rânduri, că puterea blochează activitatea Camerei. „Nu e nicio pauză de consultări, solicitarea a fost făcută pentru că actuala guvernare nu mai are susţinere parlamentară, nu s-a mai votat nicio lege organică de multă vreme. Sunt 50 legi organice care aşteaptă să fie votate, cu care opoziţia nu e de acord, iar puterea nu mai are cvorum de şedinţă. Azi, văzând că opoziţia este în sală, iar de la putere era doar doi sau trei deputaţi au găsit un motiv ca la grădiniţă pentru a putea suspenda lucrările, anume pauza de consultări“, a declarat Duşa. În replică, deputatul Eugen Nicolicea (UNPR) a susţinut că afirmaţiile Opoziţiei cu privire la faptul că se încearcă blocarea activităţii Camerei nu se susţin.