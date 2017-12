La pedalat prin oraș, în fiecare joi

A devenit deja o tradiție în această vară ca, în fiecare seară de joi, pasionații de ciclism din Constanța și din împrejurimi să se întrunească la o „pedalare” în gașcă. Vorbim despre o activitate, despre o comunitate sau mai precis... despre un stil de viață. Evenimentul „Joi, seara bicicletelor” a debutat la Constanța la începutul acestei veri și a reușit să adune, în fiecare joi, numeroși iubitori ai mersului pe două roți care împărtășesc pasiunea și încrederea în „obiectul” ecologic și sportiv. Întrunirea din fiecare joi, în parcul din Casa de Cultură, se concretizează în câte o plimbare pe un traseu stabilit: Casa de Cultură, Kaufland, Pod Butelii, bulevard Aurel Vlaicu, zona CET, Doraly Mall, sens giratoriu Cumpăna și apoi întoarcere spre gară, City Park Mall, Delfinariu, Capitol, Primărie, piața Ovidiu.

„Activitatea noastră este, de fapt, mai veche, dar a devenit o adevărată mișcare prin primăvară. Este o activitate pentru toate vârstele, iar media este de 150 de bicicliști la fiecare eveniment. De fiecare dată ne plimbăm pe aproximativ același traseu și ne propunem să socializăm astfel și să luăm parte împreună la o activitate recreativă”,a declarat inițiatorul proiectului Ciclism Constanța, Dragoș Constantin. Acesta este cel mai mare eveniment săptămânal de ciclism de pe litoral realizat de Asociația Ciclism Constanța cu sprijinul International Students Association (ISA). „Ne bucurăm că în Constanța există astfel de evenimente de amploare. Apreciem foarte mult activitatea celor de la Ciclism Constanța și îi susținem prin toate mijloacele posibile” a declarat reprezentantul ISA, Remus Iuhasz.

Aseară, peste o sută de bicicliști din oraș s-au adunat în fața Casei de Cultură din oraș pentru a lua parte la un nou tur al relaxării și prieteniei, o desfășurare ce unește oameni cu aceeași pasiune și îi ajută să rezoneze într-un stil de viață mai sănătos. Unul dintre participanți, un constănțean de vreo 30 de ani, a venit cu un model american de fat bike. Bicicleta sa cu cadru normal și roți mult mai groase decât ale unei biciclete obișnuite atrage ușor atenția trecătorilor, însă nu și a participanților care deja îl cunosc. „E un model conceput de americani. De un an și ceva, am pus ochii pe ea, dar abia acum am găsit una și în România. Costă puțin peste o mie de dolari, dar pentru cine vrea să iasă în evidență, prețul merită. Sunt și avantaje... pe nisip sau pe zăpadă mergi bine, nu te împotmolești. E ca o bicicletă 4x4... trebuie să ai și picioarele mai puternice, mai bine lucrate, dar te simți foarte bine pe ea. La acest eveniment vin cam de trei luni... am aflat de el pe Facebook. În fiecare seară ies câte o oră cu bicicleta să mă relaxez după muncă. Mă plimb cu plăcere acum, până nu vin ploile. Înainte ieșeam doar singur... acum suntem o sută!”, a declarat constănțeanul Iulian Constantin.

La evenimentul de ieri, au luat mai mulți constănțeni pasionați de biciclete, printre care și și reprezentantul Ciclism Constanța și desenator tehnic Andrei Chivu. Acesta a prezentat planurile mari ale asociației sale care vrea să vină în ajutorul bicicliștilor constănțeni. „Suntem un grup de desenatori și arhitecți. Sunt orașe în Europa care, deși nu sunt foarte dezvoltate din punct de vedere industrial, au o foarte puternică infrastructură sportivă, cu terenuri de sport și piste de biciclete. Având în vedere condițiile noastre sociale, suntem de părere că ne trebuie o dezvoltare a acestei infrastructuri și avem nevoie de susținerea municipalității, cât și a celor pasionați de sport, care ne pot oferi suport. Vrem ca tinerii să fie încurajați să practice activități sportive și nu să stea pe lângă blocuri și să spargă semințe”, a declarat Andrei Chivu, care a arătat schițele și harta unui traseu special pentru biciclete pe care vor să-l realizeze în oraș.

Trecătorii care au văzut cordonul de bicicliști de pe traseu s-au oprit pentru a-i studia atent, însă mulți au înteles pe loc faptul că nu este vorba de o competiție după ritmul de plimbare în care s-a deplasat coloana, după prezența copiilor și a cicliștilor de vârste diferite, cu echipamente diferite, dar și după faptul că zâmbeau și socializau. Șoferii se uitau la coloană cu priviri ceva mai circumspecte, de frică să nu fie încetiniți la ora la care mulți se întorceau de la muncă, însă plimbarea s-a desfășurat civilizat, ritmat și fără incidente. „Nu știam dacă sunt curse sau se plimbă, dar e bine că se întâlnesc așa mulți. Știți cum se spune, cine se aseamănă se adună, e o regulă. Am nepoții care sunt înnebuniți după biciclete, dar mi-ar fi puțin frică să-i las pe stradă să meargă în asemenea mulțime. Mai încolo... când vor mai crește”, a declarat Viorica Ciură, o pensionară care admira grupul.