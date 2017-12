La Poşta Română se taie în carnea vie a organigramei! Zboară 56 de directori!

Se întâmplă ceva la Poşta Română! Deşi scriem de ani buni că acolo lucrurile nu sunt deloc în regulă, iată că abia acum vine cineva şi spune acelaşi lucru. Şi nu este oricine, ci chiar directorul interimar general, Elena Petraşcu! Doamnei respective i-a crescut... un simbol al curajului şi, potrivit propriei declaraţii, va desfiinţa 56 de posturi de conducere, acuzând totodată faptul că organigrama Poştei este supraîncărcată din cauza sistemului PCR (Pile, Cunoştinţe, Relaţii - pentru cei născuţi după 1989). "În cele patru luni de mandat am de gând să fac capitalizarea Poștei Române. Știu exact în ce am intrat. Știu că sunt foarte multe de rezolvat. Sunt femeie, dar dacă voi considera că trebuie să am ceva să fiu și bărbat, voi fi și bărbat. Am venit cu o propunere de organigramă pentru reducerea funcțiilor de conducere. Astfel, la ora actuală există 102 posturi de conducere, dintre care 13 directori, iar restul șefi de departamente, șefi de direcții. Am știut că organigrama Poștei Române este umflată. Atunci, vor fi reduse 56 de posturi de conducere. Foarte multe posturi sunt organizate din detașări. Au fost detașați oameni la ANCOM, la compania de drumuri etc.", a declarat ea.

Directorul interimar al Poștei Române a explicat că persoanele detașate vor fi rechemate la post în companie, iar ulterior se va face o analiză a beneficiilor aduse în urma detașărilor. "Codul muncii îți dă posibilitatea să faci detașare în interiorul instituției. De mâine (marți, n.r.), voi semna ordinul de încetare a tuturor detașărilor. Trebuie să verific dacă acele persoane au lucrat în interesul companiei. Dacă se confirmă asta, voi semna prelungirea detașărilor. Oamenii se vor întoarce pe posturile lor sau pe altele dacă s-au desființat anumite departamente. Cine dorește să rămână în instituția unde a fost detașat poate cere încetarea contractului de muncă pe care îl are cu Poșta Română", a explicat Elena Petrașcu.

Extrem de curajoasă, într-adevăr! Ne dorim ca nu cumva, în zilele următoare, Elena Petrașcu să nu devină subiectul vreunui comunicat al DNA, care să descopere că cineva i-a cumpărat covrigi pe post de mită. Sau cine ştie ce mai inventează procurorii cu pricina.

Elena Petrașcu a fost numită director general interimar al CNPR la începutul acestei luni, când Consiliul de Administrație (CA) al companiei a aprobat revocarea directorului general interimar Rareș Stanciu. Ministrul Comunicațiilor, Lucian Șova, a prezentat în ședința noului CA al CNPR strategia de redresare a operatorului național, iar prima măsură luată a fost mandatarea membrilor comisiei de negociere cu Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România (SLPR) în vederea modificării prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă referitoare la eliminarea indemnizației de conducere în cazul revenirii de pe o funcție de conducere pe una de execuție. Tot în ședința CA din 4 octombrie a fost aprobată și noua organigramă a CNPR, prin care au fost desființate 56 de posturi de conducere (la nivel central), reprezentând o economie de 424.000 de lei lunar la salariile de bază și 92.000 de lei lunar la indemnizațiile de conducere, din bugetul pentru salarii al companiei.

CNPR este deținută de statul român, prin MCSI, în proporție de 75%, și de Fondul Proprietatea, în proporție de 25%.