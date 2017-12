La pubertate, mai devreme cu un an

Fetele au început să intre la pubertate cu un an mai devreme, respectiv înainte de zece ani, spre deosebire de acum 20 de ani, arată un studiu recent. Această schimbare face şi mai probabil debutul vieţii sexuale, relatează The Telegraph. Oamenii de ştiinţă danezi au observat că pieptul începe să se dezvolte încă de la 9 ani şi 10 luni, cu aproape un an mai devreme decât până acum. Un studiu similar realizat în 1991 indică faptul că vârsta acestei schimbări era la 10 ani şi 10 luni. Cauzele acestui fenomen nu sunt cunoscute total, dar se crede că de vină este stilul nesănatos de viaţă sau expunerea la chimicalele din alimentaţie. Deşi studiul a fost realizat în Danemarca, se crede că aceste concluzii sunt valabile şi în alte ţări. Astfel, fetiţele sunt pregătite de viaţa sexuală încă din cursul primar, ele fiind expuse mai devreme şi hormonilor, precum estrogenul, ceea ce le creşte riscul de cancer mamar. “Este un semn clar că ceva îi afectează pe copiii noştri, indiferent dacă este vorba despre junk food, chimicale din mediul înconjurător sau lipsa activităţii fizice”, a declarat Anders Juul, din cadrul Spitalului Universitar Copenhaga. Potrivit acestuia, de vină ar putea fi în special bisfenolul A, care se găseşte în plastic şi alte ambalaje, inclusiv în biberoanele pentru copii. Această substanţă a fost găsită în mostrele de urină prelevate de la fetiţe.