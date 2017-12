La puşcărie pentru că şi-a maltratat soţia

Şi-a maltratat soţia, iar acum va plăti pentru fapta sa. Metin Ali, de 37 de ani, din Constanţa, a fost condamnat, vineri, de Judecătoria Constanţa la un an şi jumătate de închisoare cu executare pentru lipsire de libertate, fiind achitat pentru acuzaţia de violenţă în familie. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, pe 17 aprilie, concubina lui Ali a mers la Poliţie şi a reclamat că bărbatul cu care trăieşte de 14 ani a maltratat-o. Femeia a declarat că Ali a legat-o cu lanţuri de pat şi a ţinut-o aşa timp de 24 de ore. Mai mult, ea a susţinut că acesta ar fi bătut-o şi ar fi tuns-o aproape cheală. Poliţiştii au pornit imediat o anchetă în acest caz şi s-au deplasat la domiciliul indicat, situat în Constanţa, pe strada Nehoiului. Metin Ali a fost găsit acasă şi ridicat de oamenii legii, care l-au escortat la sediul Secţiei 5 Poliţie, pentru audieri. La finalul cercetărilor, el a fost reţinut şi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Iniţial, Judecătoria Constanţa a decis anchetarea suspectului în stare de libertate, însă Tribunalul Constanţa a admis contestaţia procurorilor şi l-a trimis pe Metin Ali după gratii. Potrivit avocatei acestuia, el a recunoscut faptele comise, dar a susţinut că a fost provocat. În schimb, rudele lui Ali au afirmat că bărbatul este nevinovat şi că femeia este cea care nu are grijă de familia sa. „Ea nu munceşte deloc şi din când în când fură banii cumnatului meu şi pleacă pe la rudele ei din alte localităţi. Nu vrea sub nicio formă să îi ducă pe copii la şcoală. I-a trimis trei luni şi apoi nu i-a mai dus. Dacă ea este incultă, consideră că la fel trebuie să fie şi ei. Preferă să îi trimită la cerşit şi le dă să mănânce din gunoaie. Unul dintre copii chiar s-a îmbolnăvit de curând, însă nu i-a păsat. Nu îi îngrijeşte deloc”, a spus cumnata lui Ali, Turchian Rusten.