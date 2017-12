La puşcărie pentru înjunghierea a doi oameni

După mai bine de şase ani de la înjunghierea a doi bărbaţi, care au fost la un pas să-şi piardă vieţile, agresorul şi-a primit pedeapsa pentru fapta sa. Ieri, Filip Cristea, de 37 de ani, din Năvodari, a fost condamnat de Tribunalul Constanţa la cinci ani şi jumătate de închisoare pentru port ilegal de armă şi tentativă de omor. De asemenea, el trebuie să plătească Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa 2.362,87 lei pentru cheltuielile aferente perioadei de spitalizare a celor două victime. Sentinţa nu este definitivă. Poliţiştii spun că scandalul provocat de Cristea a avut loc pe 5 mai 2007, pe un teren al fostei unităţi de jandarmi din Năvodari.

VIEŢI ÎN PERICOL Conform procurorilor, tânărul a asistat la un meci de fotbal pentru amatori şi, pe parcursul partidei, i-a înjurat şi i-a jignit pe jucătorii aflaţi pe teren. Unul dintre fotbalişti, Ionuţ Guţă, de 35 ani, din Năvodari, a strigat la el să se potolească, însă Cristea l-a ignorat. La finalul meciului, Guţă s-a apropiat de Cristea şi l-a întrebat de ce are atitudinea aceea ostilă faţă de jucători. „Am văzut cum Cristea a băgat mâna în buzunar şi a scos un cuţit pe care mi l-a înfipt în burtă. M-am încovoiat de durere şi m-am dat câţiva paşi în spate, dar Cristea a venit după mine cu cuţitul în mână şi m-a înjunghiat a doua oară, în antebraţul stâng. Am strigat după ajutor şi colegul meu, Gheorghe Speriatu, a încercat să intervină, dar a fost şi el înjunghiat de Cristea de mai multe ori. Eu am plecat la maşină să sun la ambulanţă, iar Cristea a fugit”, a declarat Ionuţ Guţă. Cele două victime au fost transportate la spital. Medicii legişti au stabilit că rănile suferite de Guţă şi Speriatu le-au pus vieţile în pericol, aceştia având nevoie de 30-35 de zile de îngrijiri medicale, respectiv 16-17 zile pentru vindecarea vătămărilor suferite. Filip Cristea a declarat i-a înjunghiat pe cei doi pentru că Guţă l-a provocat şi i-a fost teamă că va lua bătaie, susţinând că nu a vrut să omoare pe nimeni.